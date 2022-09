Die britischen TV-Sender haben dem Buckingham-Palast ein Veto gegen die Verwendung von Filmmaterial von der Beerdigung von Königin Elisabeth II. eingeräumt, wie der Guardian berichtet. Die Original-Berichterstattung haben alleine rund 30 Millionen Menschen verfolgt.

Im Rahmen einer Vereinbarung mit den Nachrichtensendern sei dem Königshaus das Recht eingeräumt worden, zu verlangen, dass bestimmte Ausschnitte aus den Trauerfeiern in Westminster Abbey und Windsor Castle künftig nicht mehr verwendet werden.

Queen-Beerdigung wird im Nachhinein "zensiert" - Königsfamilie zieht ungewünschte Szenen aus dem Verkehr

Mitarbeiter des Königshauses schickten laut Guardian während der Veranstaltung Nachrichten an die BBC, ITV News und Sky News mit den Zeitstempeln der Aufnahmen, die in künftigen Nachrichtensendungen und Clips in den sozialen Medien nicht mehr zu sehen sein sollen. Daraufhin seien fünf kurze Videoausschnitte, in denen Mitglieder der königlichen Familie zu sehen waren, aus dem Verkehr gezogen worden, heißt es.

Obwohl es sich um relativ kurze Ausschnitte gehandelt habe, habe die Entscheidung, dem Palast ein Vetorecht bei der Verwendung von Filmmaterial einzuräumen, bei einigen Journalisten, die an der Berichterstattung mitgewirkt haben, "Unbehagen ausgelöst", so die renommierte Tageszeitung. In den britischen Medien komme es demzufolge immer wieder zu Spannungen zwischen der Würdigung des Todes einer bedeutenden Persönlichkeit des Landes und der Beeinflussung der Berichterstattung durch die Königsfamilie.

Der Palast habe sich vorher geäußert, welche Film- und Fotoaufnahmen als akzeptabel gelten würden, wobei insbesondere darum gebeten worden sei, die Trauer einzelner Mitglieder der königlichen Familie nicht zu stören. Andere Videoaufnahmen, wie die eines Mannes, der sich auf den Sarg der Königin stürzt, während dieser in der Westminster Hall steht, seien von den Sendern ebenfalls nicht verwendet worden.

Ungeschnittene TV-Übertragung nur einen Monat zu sehen - Verbot für Unterhaltungssendungen

Die ungeschnittene Live-Übertragung der Beerdigung dürfe einen Monat lang auf Abrufdiensten gezeigt werden. Nach Angaben der britischen Rundfunkanstalten werde jedoch mit dem Buckingham-Palast darüber verhandelt, welche Teile der Beerdigung danach gezeigt werden dürfen. Dies könnte dem Palast die Möglichkeit geben, die rückwirkende Berichterstattung über das Ereignis zu steuern, heißt es.

Die Familien von kürzlich verstorbenen Prominenten wenden sich demnach oft im Voraus an die Medien und bitten um eine respektvolle Berichterstattung über ihre Beerdigungen, wobei die Sender darauf bedacht sind, die Trauer nicht zu stören. Ein nachträgliches Veto gegen das Filmmaterial sei jedoch ungewöhnlich.

Andere Nachrichtenorganisationen, die die Übertragung nutzen, mussten laut Guardian versprechen, dass alle Social-Media-Clips von der Beerdigung der Queen "feierlich und würdevoll" sein würden. Eine weitere Bedingung war, dass das Filmmaterial nur in Nachrichtensendungen und nicht in Unterhaltungssendungen verwendet werden durfte.