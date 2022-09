Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten: Ein Reisebus mit 32 Insassen ist in Österreich einen Hang hinuntergestürzt und hat sich überschlagen.

Nach dem Unfall am Donnerstagabend (22. September 2022) in der Nähe von Bad Mitterndorf in der Steiermark wurden vier Schwer- und 20 Leichtverletzte in Krankenhäusern versorgt, wie die Polizei mitteilte.

Unfall mit Reisebus löst Großeinsatz aus

Es laufe ein Großeinsatz, auch zwei Rettungshubschrauber seien angefordert worden. Die Unfallursache war zunächst unklar.