Tschechiens Touristenhochburg Prag bekommt eine neue Bier-Erlebniswelt. Die Schau zur Geschichte des ersten Biers nach Pilsner Brauart öffnet erstmals an diesem Samstag. Die Betreiber rechnen langfristig mit 400.000 bis zu einer halben Million Besuchern im Jahr und haben rund 20 Millionen Euro in das Projekt investiert, wie eine Sprecherin am Freitag sagte. In dem Gebäude in der Nähe des Wenzelsplatzes befand sich bis 2014 eine Filiale des Wiener Delikatessengeschäfts Julius Meinl.

Das erste Pils wurde 1842 im westböhmischen Pilsen (Plzeň) gebraut. Ein Jahr später konnte man das Gerstengetränk erstmals in der tschechischen Hauptstadt genießen. Ein Rundgang durch die neue Multimedia-Ausstellung über das Pilsner Urquell (Plzeňský Prazdroj) dauert rund 90 Minuten. Der Audiokommentar ist unter anderem auf Deutsch verfügbar. Zum Abschluss winken Probegetränke am hauseigenen Ausschank "U Zvonu" (Zur Glocke) - die sind beim Eintrittspreis von knapp 21 Euro (490 Kronen) inklusive.

Interaktive Erlebniswelt mit Mini-Degustation - Neue Touristen-Attraktion in Prag

"Dass wir unseren Besuchern, die Geschichte des beliebtesten tschechischen Bieres vermitteln können, ist für uns die Erfüllung eines Traumes", so Nick Penny von der The Original Experience Company gegenüber dem Nachrichtenportal idnes.cz. Das Event-Unternehmen war an der Gestaltung der Erlebniswelt beteiligt. Laut Penny den Besuchern anschaulich und mit Spaß der "tschechische Nationalschatz" nähergebracht werden. Das passiert unter anderem mit einem Zapf-Kurs, den man sich für gut 28 Euro (659 Kronen) dazubuchen kann.

Abgesehen davon bietet die Erlebniswelt einen Raum für Privat- und Firmenevents. Ausgeschenkt wird nicht nur das berühmte Pilsner Urquell, sondern auch weitere Biere der Brauerei-Gruppe - unter anderem Gambrinus, Kozel oder Proud. "Wir sind sicher, dass wir alle Liebhaber des tschechischen Bieres begeistern werden", so der Tourismus-Manager von Pilsner Urquell, Rudolf Šlehofer.

Das Projekt ist längst nicht das einzige Biermuseum seiner Art in Tschechien. Die Großbrauerei Staropramen in Prag-Smichov betreibt seit Jahren ein Besucherzentrum. Bekannt ist auch die Kleinbrauerei U Fleků. Und im knapp 40 Kilometer entfernten Kostelec nad Černými lesy soll im nächsten Jahr ein neues "Nationales Brauereimuseum" eröffnet werden.

Nicht das einzige Biermuseum - Tschechien setzt auf Bier-Tourismus

Der Leiter der nationalen Tourismuszentrale Czechtourism, Jan Herget, sieht die Verbindung von Gastronomie und Tourismus als Wachstumsfeld. Das Bierbrauen habe in Tschechien eine mehr als tausendjährige Tradition, betont er. Vielerorts würden Brauereien durch ihre Architektur auch das Stadtbild prägen.

Nach einem Rückgang während der Coronapandemie nimmt der Bierkonsum in dem EU-Mitgliedstaat wieder zu. Der Pro-Kopf-Verbrauch stieg von 129 Litern im Jahr 2021 auf 136 Liter im vorigen Jahr, wie der Verband der Brauereien und Mälzereien mitteilte.