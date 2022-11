Update vom 09.11.2022, 8 Uhr: Große Verwirrung bei Nachbarn - Wieso durften sie nicht helfen?

Der als Teenie-Star bekannt gewordene Aaron Carter ist tot in seiner Badewanne aufgefunden worden. Er hatte psychische Probleme und kämpfte gegen eine Drogen- und Alkoholsucht an. Während die Polizei die Todesursache sucht, stellen sich seine Nachbarn eine ganz andere Frage: Hätte er von ihnen gerettet werden können?

Im August 2022 waren Anthony und Amanda Chavel im Haus gegenüber von Carter eingezogen. Anthony, der nach Angaben der Bild als Sicherheitsbeauftragter arbeite und seine Frau Amanda, eine examinierte Krankenschwester, hörten den Notruf zu Carters Haus über einen Polizeiscanner. Daraufhin habe die Krankenschwester sofort eine Tasche mit einem Defibrillator gegriffen und sei mit ihrem Mann zusammen am Vormittag gegen 11 Uhr zum Nachbarhaus gerannt.

"Ich klopfte mehrmals an die Tür", berichtete Anthony Chavel. Erst nach ein paar Minuten habe eine Frau geöffnet. Chavel habe ihr mitgeteilt, dass seine Frau Krankenschwester sei und helfen könne. Die Frau, die wohl Carters Haushälterin gewesen sei, habe hysterisch reagiert, erklärt, dass sie das Ehepaar nicht einlassen könne und schloss die Tür. Die Nachbarn meinen auch gehört zu haben, wie die Haushälterin von innen absperrte und sich vom Hauseingang entfernte.

Das Ehepaar Chavel habe auf dem Bürgersteig gewartet, bis einige Minuten später die Polizei eingetroffen war. Sie teilten den Beamten mit, was geschehen war. "Die Polizisten schoben sich an ihr (Amanda) vorbei und rannten ins Haus", erinnert sich der Nachbar. "Minuten später verließen sie das Haus, aber nicht mehr so eilig, wie sie hineingegangen waren. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass die Person, die da drinnen war, tot ist."

Die Nachbarn wundern sich nach wie vor über das Verhalten von Carters Haushälterin. "Du brauchst Hilfe und jemand, der eine medizinische Ausbildung hat, bietet dir seine Hilfe an und du wirst abgewiesen. Das ergibt einfach keinen Sinn", so Anthony Chavel. (mem)

Update vom 08.11.2022, 8 Uhr: Aaron Carter in Badewanne ertrunken - Polizei findet mögliche Hinweise zur Todesursache

Nachdem Aaron Carter (34), der als Teenie-Star berühmt geworden war, tot in seiner Badewanne aufgefunden wurde, laufen die Ermittlungen zu der genauen Todesursache. Carter hatte bereits viele Jahre vor seinem Tod an psychischen Problemen gelitten und war aufgrund von Alkoholmissbrauch und Drogenexzessen immer wieder ins Licht der Öffentlichkeit geraten.

Dem Promi-Magazin TMZ zufolge hatte die Polizei bei der Durchsuchung von Carters Wohnung mehrere Dosen mit Druckluft und verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden. Es sei allerdings noch nicht klar, ob die Inhalation von Druckluft oder Pillen-Missbrauch die Todesursache sind.

Berichten der Bild zufolge, habe Carter in einem Interview mit The Sun im September 2022 zugegeben, sich durch die Inhalation von Druckluft das Gehirn "kaputt gemacht" zu haben. Er habe "Druckluft-Spray aus Dosen eingeatmet und über 100 Krampfanfälle erlitten", so Carter. Er habe aber verlauten lassen, dass er damit aufgehört habe.

Die Inhalation von Druckluft kann Wahnvorstellungen, Halluzinationen und einen Rauschzustand auslösen und ist dabei lebensbedrohlich. Auch durch den Sauerstoffmangel bei einem zu tiefen Atemzug kann man an dem Gas ersticken.

Update vom 07.11.2022, 9.06 Uhr: Aaron Carter in Badewanne ertrunken? Bruder äußert sich zur Todesursache

Musiker Nick Carter hat bestürzt auf den frühen Tod seines Bruders Aaron reagiert und Drogen sowie die psychische Verfassung des Ex-Kinderstars verantwortlich gemacht. "Mein Herz ist heute gebrochen. Obwohl mein Bruder und ich eine komplizierte Beziehung hatten, hat meine Liebe zu ihm nie nachgelassen", schrieb Carter am Sonntag (6. November 2022) auf Instagram.

Die Wahrheit sei, "dass Sucht und psychische Krankheit hier der wahre Bösewicht sind". Er hatte immer gehofft, dass Aaron irgendwann einen gesunden Weg gehen würde. Nun habe er die Chance, im Jenseits endlich Frieden zu finden. "Gott, bitte kümmere dich um meinen kleinen Bruder", schrieb der 42-Jährige.

Carter war am Samstag tot in seinem Haus in Kalifornien gefunden worden. Er wurde 34 Jahre alt. Millionen Mädchen waren Ende der 90er Jahre in den jüngeren Bruder des Backstreet Boys-Mitglieds Nick Carter verliebt, als er mit Hits wie "Crush On You" und "Aaron's Party" zum Star aufstieg. Da war er selbst noch ein Kind.

Comebackversuche scheiterten seither immer wieder. Zuletzt machte der Teeniestar statt mit Musik mit schlechten Nachrichten von sich reden. So stritten sich Nick und Aaron öffentlich und machten sich schlimme Vorwürfe. Im Jahr 2019 behauptete Nick, sein jüngerer Bruder habe Drohungen gegen die Familie ausgesprochen.

Original-Meldung vom 05.11.2022, 21.55 Uhr: Aaron Carter tot aufgefunden

US-Sänger Aaron Carter ist tot. Das berichtete sein Agent Roger Paul auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf die Mutter Carters. Er wurde 34 Jahre alt. "Sie rief mich an und sagte, ihr Sohn sei tot", sagte Paul in einem Telefonat. Alle weiteren Einzelheiten und Umstände würden geklärt und dann mitgeteilt, hieß es. Die Polizei von Los Angeles bestätigte auf Nachfrage einen Einsatz in Lancaster im US-Bundesstaat Kalifornien, gab aber keine Details bekannt.

Aaron Carter soll von seiner Freundin Melanie Martin leblos in der Badewanne aufgefunden worden sein - offenbar ertrunken. Das berichtet das Magazin Hollywood Life. "Er wurde heute Morgen von Melanie Martin in seinem Haus in Lancaster, Kalifornien, aufgefunden und war nicht ansprechbar. Alle sind am Boden zerstört", bestätigte ein Sprecher Carters gegenüber dem Magazin.

Ehemaliges Teenie-Idol - Aaron Carter gestorben

Der jüngere Bruder von "Backstreet Boy" Nick Carter feierte Ende der 90er Jahre mit Hits wie "Crush On You" und "Aaron's Party" große Erfolge - da war er noch ein Kind. Seitdem hat er sich immer wieder eher erfolglos an einem Comeback versucht. Im Rahmen einer Welttournee machte er 2015 auch in Deutschland Station.

Zuletzt machte der weltbekannte Teeniestar aber eher mit schlechten Nachrichten von sich reden. Die beiden Brüder Nick und Aaron zofften sich öffentlich - und machten sich schlimme Vorwürfe. Im Jahr 2019 behauptete Nick, sein jüngerer Bruder habe Drohungen gegen die Familie ausgesprochen. Auch mit seiner Zwillingsschwester Angel hatte Aaron sich in den Haaren - schließlich beantragten Nick und Angel ein Kontaktverbot.

Häufig äußerte Aaron Carter sich zuletzt öffentlich über seine Drogen-Vergangenheit. Vor rund drei Jahren sagte er, er nehme mehrere Medikamente, um seine psychischen Probleme in den Griff zu bekommen. Auch politisch positionierte sich Carter und erklärte 2016, dass er bei der US-Präsidentschaftswahl Donald Trump wählen wolle.

Aaron hinterlässt seine Mutter, Jane Elizabeth Carter, seinen Bruder Nick, 41, seine Zwillingsschwester Angel, auch 34, seine Schwester Bobbie Jean, 40, Virginia Marie Carter, 50, seinen Halbbruder Kaden, 17, und seinen Sohn Prince, der noch 2022 ein Jahr alt wird. Außerdem seine (ehemalige) Verlobte Melanie Martin. Aarons Schwester Leslie starb bereits 2006 im Alter von 25 Jahren an einer Überdosis. Aarons Vater Robert Gene Carter starb 2017 nach einem Herzinfarkt im Alter von 65.

Vor knapp einem Jahr war dann das erste Kind des Sängers ("Prince") zur Welt gekommen. Eine Woche nach der Geburt trennte sich Carter von der Mutter, seiner damaligen Verlobten Melanie Martin.