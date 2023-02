Einige Lottospieler*innen tippen über Jahre hinweg ihre Zahlen in der Hoffnung einmal den Jackpot zu knacken. Für manche gehört dies wohl schon so zur Routine, dass sie vergessen, wenn sie bereits getippt haben. Zumindest ging es einem Amerikaner so.

Ein besonders leidenschaftlicher Spieler aus Texas hat nämlich vergessen, dass er bereits einen Lottoschein bei der Lotterie "Lucky für Life" ausgefüllt hatte - und gab am Abend noch einen zweiten ab. Dieses Versehen stellte sich für Scotty Thomas allerdings als riesiger Glücksfall heraus.

Mann gewinnt gleich zweimal beim Lotto-Spielen

"Ich lag gerade im Bett und schaute ein Basketballspiel im Fernsehen an und konnte mich nicht erinnern, ob ich es ausgefüllt habe oder nicht“, erzählt Thomas, wie US-Medien unter Berufung auf die North Carolina Education Lottery berichten.

Er füllte daraufhin online ein weiteres Los mit den gleichen Zahlen aus. Erst am nächsten Tag bemerkte er, dass er zweimal ein Los abgegeben hatte. Dieser "Fehler" stellt sich jedoch als doppeltes Glück heraus.

Der Amerikaner hatte für jedes "Lucky for Life"-Los bei der Ziehung am 27. November jährlich 25.000 Dollar auf Lebenszeit gewonnen. Dies ist der zweithöchste Preis bei der Ziehung.

Lotto-Gewinner: "Musste mich auf den Boden legen"

"Als ich realisierte, dass ich gewonnen hatte, musste ich mich auf den Boden legen, weil ich es einfach nicht glauben konnte", berichtet Thomas. "Es ist einfach ein Segen."

Lotto.de: Hier Lotto direkt online spielen

Der Amerikaner hatte dann die Wahl, ob er eine einmalige Gewinnauszahlung in Anspruch nehmen will oder eine jährliche Auszahlung. Er entschied sich für die einmalige Gewinnzahlung, was 780.000 US-Dollar waren (umgerechnet 690.000 Euro). Nach Abzug der Steuern bleiben Thomas noch 551.851 US-Dollar (umgerechnet 489.470 Euro).

Was hat er mit seinem Lotto-Gewinn vor? Laut der Lotterie will er mit dem Geld seine Rechnungen bezahlen, in sein Geschäft investieren, seine Familie unterstützen und eventuell ein Haus kaufen.

Zum Weiterlesen: Junge Frau tippt alle Lotto-Zahlen richtig - gewinnt aber nicht