Zeiler Altstadt-Weinfest

Eine glänzende Idee, hervorragend umgesetzt und nun schon über 30 Jahre frisch und jung gehalten - so könnte man die kurze Geschichte des Zeiler Altstadt-Weinfestes umschreiben. Denn was die Vereinsgemeinschaft im Zusammenwirken mit der Stadt und den Winzern Jahr für Jahr auf die Beine stellt, das kann sich sehen lassen und fasziniert nach wie vor die Besucher.

Das Alleinstellungsmerkmal

Alleine im Landkreis Haßberge wurde dieses Konzept mehrmals kopiert. Doch das Zeiler Weinfest hat ein Alleinstellungsmerkmal, das den stolzen Einwohnern niemand nehmen kann: den Marktplatz mit seiner typischen fränkischen Fachwerkkulisse, leicht ansteigend mit dem wuchtigen spätgotischen Rathaus als markanten Mittelpunkt.

Am Samstag ist es wieder soweit: Um 15 Uhr wird der Patron des Weinfestes, Abt Degen, nach dem festlichen Aufzug der Ehrengäste, der Kinder und der Trachten seinen Prolog sprechen. Danach wird der 1. Bürgermeister Thomas Stadelmann das Weinfest eröffnen und dabei auch zahlreiche Ehrengäste ganz herzlich begrüßen. Ebenfalls mit dabei ist beim Aufzug auch eine stattliche Schar von Weinprinzessinnen und anderen Hoheiten, angeführt und vorgestellt vom Kitzinger Hofrat. Auch die Weinprinzessin des Abt-Degen-Weintales, Anna-Lena Werb, wird den Auftakt wieder bereichern.

Schon seit Wochen bereiten sich die mitwirkenden Vereine und Geschäfte auf eine gute Bewirtung der Festgäste vor. Eine große Anzahl von Festhelfern steht zur Versorgung der Gäste bereit. Köstliche Flaschenweine sowie erlesene Bocksbeutelweine stehen auf der Weinkarte. In den Weinlauben und Bocksbeutelhöfen der Zeiler Winzer werden den Liebhabern edler Tropfen noch weitere Spitzenweine in Probiergläsern angeboten. Dazu gibt es in über 20 Festständen Leckerbissen aller Art, und auch die guten Freyungsbiere werden nicht fehlen. Zahlreiche Musikgruppen wurden verpflichtet, um die Gäste an den drei Tagen gut zu unterhalten.

Zünftiges Festprogramm

Das musikalische Programm beginnt mit einem Konzert des Gesangvereins Liederkranz am Freitag um 19.30 Uhr im Rudolf-Winkler-Haus. Nach der Eröffnung des Zeiler Altstadt-Weinfestes steigt für die Kinder wieder das beliebte Luftballonwettfliegen auf dem Kirchplatz. Die musikalische Unterhaltung des Festbetriebes am Samstagmittag liegt in den Händen der Zeiler Stadtkapelle. Für das Abendprogramm wurde am Samstag die Band Frankenräuber verpflichtet. Daneben treten noch Down On The Corner und die Silhouettes auf. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Frühschoppen in der Oberen Torstraße, der erstmals vom Duo "Mittendrin" umrahmt wird. Das Nachmittagsprogramm gestaltet ab 13 Uhr die Heimatkapelle Ziegelanger. Ab 18 Uhr sorgt dann die Band Bayernmän am Marktplatz für Stimmung pur. Miss Sophy And The Groove mit ihrer einzigartigen Stimme und Ausstrahlung unterhält die Gäste in der Speiersgasse. Das Duo SCALE-unplugged tritt erstmals in der Oberen Torstraße ab 18.30 Uhr auf. Am Montag treten ab 18 Uhr die Würzbuam am Marktplatz auf. Auf den beiden anderen Bühnen gibt es Premieren. Die Band Groovekiller gastiert in der Speiersgasse und Session X am Stadtturm.

Der 36 Meter hohe Stadtturm ist am Samstag und Sonntag von 15 Uhr bis 17 Uhr für Besucher geöffnet und mit historischen Turmwächtern besetzt.

Attraktionen für die Kleinen

Für Kinderunterhaltung sorgt am Samstag und Sonntag das Bamberger Kasperle. Im Anschluss an diese Vorstellungen bietet an beiden Tagen ein Kinderzauberer spannende Unterhaltung. Die Vorstellungen finden im Rudolf-Winkler-Haus statt - unmittelbar neben dem Festplatz.

Weitere Informationen sind im Internet unter www.zeiler-weinfest.de zu finden.