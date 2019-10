Wohnen inmitten unberührter Natur

Schön ist es geworden: Das neue, von grünen Wäldern so idyllisch umgebene "Frankenwald Chalet"-Haus "Hans" in Tiefenbach 1 a in Tiefenbach. Dem Ferienhaus mit seiner herrlichen Lage in unberührter Natur hat Andreas Beetz einen ganz eigenen Charakter gegeben: Frisch und modern, mit allem Komfort; dabei aber gleichzeitig gemütlich und traditionsbewusst - Ein neuartiges Konzept, das Tradition und Moderne zusammenbringt. Wie wunderbar ihm dieses Ansinnen gelungen ist; davon konnten sich alle Gäste bei der kleinen Einweihungsfeier überzeugen. Diese zeigten sich durchwegs begeistert von der geschmackvollen Einrichtung und der hochwertigen Optik - größtenteils aus heimischen Naturmaterialien wie Holz oder Schiefer, die förmlich zum Verweilen, Innehalten und Auspannen einlädt.

In seiner kurzen Ansprache dankte Andreas Beetz allen, die ihn bei seinem Vorhaben begleitet hatten - vor allem seiner Familie sowie Freunden für die wertvolle Unterstützung bei der im März gestarteten aktiven Bauphase. Der Schreinerei Detlef Lang und dem Bauunternehmen Ewald Hartfil, beide aus Küps, dankte er für die fachkompetente und pünktliche Umsetzung aller von ihm gewünschten Anliegen. Ganz bewusst hatte er sich für die Auftragsvergabe an durchwegs heimische Firmen entschieden, um damit die Wirtschaft vor Ort zu stärken. Weiter galt sein Dank der Sparkasse Küps als Finanzpartner für das große in ihn gesetzte Vertrauen. Gleiches gilt auch für den Landkreis Kronach. Die Förderung des Projekts durch das Regionalbudget aus dem Förderprogramm "Land(auf)Schwung" habe für ihn eine große finanzielle Hilfe beziehungsweise Erleichterung dargestellt.

Die Glückwünsche des Regionalmanagements des Landkreises Kronach wie auch von Landrat Klaus Löffler persönlich übermittelte Susanne Faller. Wie sie bekundete, habe man die beispielhafte Idee sehr gerne unterstützt, zumal diese auch für das Regionalmanagement etwas ganz Besonderes sei. "Es ist bislang das erste im Landkreis Kronach durch "Land(auf)Schwung" geförderte Projekt, das von einem Privatmann umgesetzt wurde", würdigte sie den Mut, mit dem Andreas Beetz zugleich einen wertvollen Anschub für einen naturnahen Tourismus sowie eine bessere Vermarktung der Region leiste. Hierfür gebühre ihm größter Respekt.

Bei einem ersten gemeinsamen Rundgang lobten die Gäste den Wohlfühl-Charakter der mit viel Liebe zum Detail gestalteten Räumlichkeiten, die auf einer Fläche von rund 80 Quadratmetern Platz für vier Personen bieten. In natürlichem Echtholz - insbesondere Eiche Massiv - gehalten und mit allem Komfort ausgestattet, wird das Ferienhaus allen modernen Ansprüchen an komfortables Wohnen vollends gerecht. Das zweistöckige Gebäude verfügt über einen großzügigen offenen Wohn- und Essbereich mit einer voll ausgestatteten Küche, einen kleinen Hauswirtschaftsraum mit einer Waschmaschine und einem Trockner wie auch einen separaten WC im Erdgeschoss. Im Obergeschoss finden sich ein modernes Bad mit WC und Dusche sowie zwei getrennte Schlafzimmer. Beide Schlafzimmer sind ebenso mit einem Fernseher (SAT-TV) ausgestattet wie der Wohnbereich im Erdgeschoss. WLAN-Anschluss ist ebenfalls vorhanden. Eine platzsparende Infrarot-Heizung arbeitet mit Strahlungswärme, um effizient zu heizen und im hohen Maße Strom einzusparen. Die minimalen Vorwärmzeiten bieten einen optimalen Nutzungskomfort. Seitlich vom Haus befindet sich eine große Terrasse; herrlich insbesondere an warmen Sommertagen und lauen Nächten!

Der charmante kleine - in grüne Wälder, Wiesen und purer Natur eingebettete - Ortsteil Tiefenbach zählt zu einem der schönsten Orte im Landkreis Kronach. Der beschauliche Weiler ist bestens geeignet zum Entspannen; aber auch idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Radtouren im herrlichen Frankenwald. Sollte das Haus "Hans" gut angenommen werden, sollen baldmöglichst ein zweites und vielleicht zu einen späteren Zeitpunkt sogar noch weitere folgen. Die Chancen dafür stehen gut; hat Andreas Beetz doch schon eine Reihe an Buchungen - sogar aus dem benachbarten Ausland - vorliegen.

Alle Interessenten können ihn gerne unter info@frankenwald-chalets.de kontaktieren oder direkt buchen! Weitere Infos finden sich auf der Homepage www.frankenwald-chalets.de. hshs