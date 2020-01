Viele Menschen setzen den Traum von den eigenen vier Wänden mit dem Gefühl von Freiheit gleich. Doch die Entscheidung, den Traum in die Tat umzusetzen, bedarf es viel Planung. Auch für diejenigen, die den Traum bereits verwirklicht haben und überlegen ihr Haus zu sanieren oder zu renovieren, ist nun der beste Zeitpunkt einmal nach der Heizung, einem neuen Bad, den Fenstern oder dem Dach zu schauen.

Interessierte sollten sich somit auf keinen Fall die Wir Bauen!-Bauchfachmesse in Dörfles-Esbach verpassen.

Ausstellungsfläche auf 18.000 Quadratmeter

Die "Wir Bauen!" findet seit nunmehr zwölf Jahren großen Anklang bei Haus- und Bauherren sowie Immobilienbesitzern und solchen, die es noch werden wollen. Wie in den letzten Jahren vielleicht gewohnt, findet die Messe dieses Mal nicht in Rödental, sondern in Dörfles-Esbach bei Coburg statt. Leider steht die Halle des ehemaligen OBI-Baumarktes nun endgültig nicht mehr zur Verfügung und die Wir Bauen!-Messe muss bereits zum sechsten Mal in seiner Geschichte wieder einmal umziehen. Die diesjährige Auflage findet in den ehemaligen Einzelhandelsflächen (Schuh Reno und Adessa) im Gewerbegebiet Ziegelei statt. Dort stehen rund 18.000 Quadratmeter direkt gegenüber dem Sportland mit großem Parkplatz für weitere Showtrucks und Ausstellerfahrzeuge zur Verfügung.

Individuelles Leistungsportfolio

Über 60 ausschließlich regionale Handwerker finden in den Hallen

genügend Raum um sich und ihr individuelles Leistungsportfolio zu präsentieren. Der Veranstalter Heiko Bayerlieb, Inhaber der Mohr stadtillu, zeigt sich im Vorfeld stolz über die Erfolgsgeschichte: "In den letzten zwölf Jahren hat sich das Format und das Netzwerk an Handwerkern der Wir Bauen!-Messe stetig weiterentwickelt. Durch die etwas kleineren Ableger der Wir Bauen!-Messe in Lichtenfels und Kronach und neuerdings auch in den Hassbergen, wissen viele Besucher auch über die Grenzen des Coburger Landkreises hinaus, das Angebot mittlerweile zu schätzen." Der Zuspruch der Aussteller ist unterdessen ungebrochen, auch wenn es derzeit wegen der hervorragenden Konjunktur in allen Gewerken eher schwierig ist, überhaupt einen adäquaten Handwerker zu finden. Gerade deswegen ist es doch eine tolle Sache die führenden und beliebtesten Handwerker der Region auch noch persönlich an ihren Ständen zu treffen. Der Eintritt ist wie immer frei. Der Leitspruch der Wir Bauen!-Messe ist auch nach zwölf Jahren genauso aktuell wie eh und jeh: Kein Angebot ohne die Wir Bauen!-Handwerker.

Live-Übertragung

Auch Radio Eins sendet am Samstag wieder live aus Dörfles-Esbach. Es wird immer wieder Einblendungen mit Besucherstimmen und Interviews geben. Alle Stände sind ebenerdig auf einer Fläche barrierefrei zu erreichen.

Interessierte können sich alles was ihr Bauvorhaben betrifft von Fachleuten, mit jahrelanger Berufserfahrung ausführlich erklären lassen. Hierbei ist es egal ob Anbau, Neubau, Umbau oder anderes - hier wird man immer fundiert beraten.

Fundierte Beratung

Zahlreiche Unternehmen aus der Region stellen sich vor und helfen dabei die persönliche Note in das eigene Bauprojekt einfließen zu lassen. Es wird Altbewährtes präsentiert, Alternativen aufgezeigt und Neuheiten vorgestellt. "Wir Bauen!", die perfekte Gelegenheit sich auf höchstem Niveau zu informieren, sich kreative Anregungen zu holen oder auch einfach nur Erfahrungen auszutauschen.

Da man für gewöhnlich nur einmal in seinem Leben baut, an- oder umbaut, sollte doch alles zu 100 Prozent so sein, wie man es sich vorstellt. Bei jedem Bauvorhaben ist es klug sich neben der Qualität natürlich auch beim Preis abzusichern.

Die Öffnungszeiten

Die Messe ist an beiden Tagen, Samstag, 1. Februar, und Sonntag, 2. Februar, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das Ausstellungsgelände verfügt zwar über zahlreiche Stellflächen um das Areal. Außer dem Sporland-Parkplatz stehen vor allem am Sonntag die nahe gelegenen Parkflächen von Netto, Rofu, Wiegand, Cubestore und Löwenplay zur Verfügung. Bitte den Schildern mit der Parkleitführung folgen.

Weitere Informationen zu allen Ausstellern und zur Wir Bauen!-Messe finden Interessierte auch unter www.wir-bauen-magazin.de.