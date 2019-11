"Wir Bauen!"-Baufachmesse

Viele Menschen setzen den Traum von den eigenen vier Wänden mit dem Gefühl von Freiheit gleich. Doch die Entscheidung, den Traum in die Tat umzusetzen, bedarf es viel Planung. Auch für diejenigen, die den Traum bereits verwirklicht haben und überlegen ihr Haus zu sanieren oder zu renovieren.

Über 40 regionale Handwerker finden in der Mehrzweckhalle am Tuchanger genügend Raum um sich und ihr individuelles Leistungsportfolio zu präsentieren. Der Veranstalter Heiko Bayerlieb zeigt sich im Vorfeld zufrieden mit dem Feld der teilnehmenden Handwerker: "Es ist schön, dass die Wir bauen!-Messe hier in Zeil nach der Erstauflage in Haßfurt 2016 ein neues Domizil gefunden hat und nahezu perfekte Möglichkeiten vorfindet, so ein Format für das Einzugsgebiet der Haßberge zu präsentieren."

Die Aussteller kommen übrigens allesamt direkt aus der nahen Region und sämtliche Ansprechpartner sind nach dem Messewochenende auch wieder kompetenter Ansprechpartner für Fragen in ihrem Betrieb. "... und dies vermutlich bereits am Montag. Das ist sicherlich der größte Unterschied zu vielen Verbrauchermessen und stimmt mich sehr zufrieden, denn auf den Wir Bauen!-Messen steht zuerst die Information im Vordergrund und nicht der bedingungslose Verkauf".

Das Messeformat "Wir Bauen!" findet seit Jahren großen Anklang bei Haus- und Bauherren. Im Frühjahr nächsten Jahre werden weitere Veranstaltungen in Coburg, Lichtenfels und Hirschaid zu sehen sein und dies teilweise bereits im 12. Jahr. Die Bilder zeigen einige Eindrücke der letzten Wir Bauen!-Messen. Alle Stände sind ebenerdig auf einer Fläche barrierefrei zu erreichen. Der Eintritt ist wie immer für alle Besucher frei. Besucher können sich alles was ihr Bauvorhaben betrifft von Fachleuten, mit jahrelanger Berufserfahrung erklären lassen. Hierbei ist egal ob Anbau, Neubau, Umbau oder Anderes - hier wird man immer fundiert beraten.

Es wird Altbewährtes präsentiert, Alternativen werden aufgezeigt und Neuheiten vorgestellt. "Wir Bauen" ist die perfekte Gelegenheit sich auf einem guten Niveau zu informieren, sich kreative Anregungen zu holen oder auch einfach nur Erfahrungen auszutauschen.

Da man für gewöhnlich nur einmal in seinem Leben baut, sollte doch alles zu 100 Prozent so sein, wie man es sich vorstellt. Fast 75 000 Baugenehmigungen wurden im vergangenen Jahr im Freistaat erteilt. Das sind noch einmal mehr als im Rekordjahr 2016. Auch in den Haßbergen gibt es zahlreiche neue Baugebiete. So sind auf der Wir Bauen!-Messe auch zahlreiche Hausanbieter wie Danwood, Dennert, Hanse Haus, Bauteam Gundermann, OHB Massivhaus, Wir leben Haus oder Wolf Systemhaus vertreten. Mit der Baufi Unterfranken steht auch ein kompetenter Partner für Finanzierungen zur Verfügung.

Die Messe ist an beiden Tagen Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zu allen Ausstellern und zur Wir Bauen!-Messe sind auch unter www.wir-bauen-magazin.de zu finden.