Winterzauber in Bad Königshofen

Die Werbegemeinschaft in Bad Königshofen lädt an den Donnerstagen zu stimmungsvollen Abenden ein: Am Donnerstag, 28. November, startet der erste Bad Königshöfer Winterzauber auf dem Marktplatz. Die Werbegemeinschaft lädt vier Mal vor dem großen Weihnachtsfest, jeweils von 17 bis 22 Uhr, zum Entspannen und Genießen der vorweihnachtlichen Stimmung ein. Das Adventshaus mit den Bildern, die von Kindern gemalt wurden, steht bereit, das Zentrum Bad Königshofens ist schon festlich geschmückt mit Tannenbaum, Riesenadventskranz und Lichterketten.

Ab Samstag, 30. November, öffnet der Werbegemeinschafts-Weihnachtsmann jeden Tag um 17 Uhr, bis einschließlich 23. Dezember, ein neues Fenster am Adventshaus und bringt für alle Kinder süße Überraschungen mit. Auf die Besucher warten verschiedene Glühweinsorten, Feuerzangenbowle, Punsch, Riesenbratwürste, Kartoffelsuppe und vieles mehr.

Die musikalische Umrahmung des Abends übernimmt wieder Udo Schneider mit einem Ensemble. An die Kinder wurde natürlich auch gedacht, auf sie wartet Vergnügen pur, beim ersten Winterzauber mit der Riesenrutsche und Hüpfburg "Gladiator". Die Fachgeschäfte sind am Donnerstag bis 18 Uhr geöffnet, dort findet man viele Geschenkideen und kann in Ruhe einkaufen. Kostenfreie Parkplätze gibt es am Busbahnhof, in der Bamberger Straße, auf dem Spitalhof und in der Kellereistraße.

Regina Vossenkaul