Wiesenfest Wässerndorf

Es ist ein echter Treffpunkt: das Wiesenfest im Seinsheimer Ortsteil Wässerndorf. Nicht nur die aktuelle Bevölkerung freut sich auf das Festchen auf der von Pappeln gesäumten Wiese direkt am Iffbach, auch viele ehemalige Wässerndorfer nutzen das Fest, um wieder einmal einen Abstecher in ihre Heimat zu machen, Freunde zu treffen und gesellige Stunden zu verbringen.

Dank gilt allen Helfern

Wie immer am zweiten Sonntag im August - und damit heuer am 11. August - richtet die Freiwillige Feuerwehr das Fest aus. Und die ist in diesem Jahr ganz besonders in Feierlaune, steht doch der lang herbeigesehnte Umbau des Feuerwehrhauses in den letzten Zügen. Wie Stephan Jamm verrät, wird das Projekt voraussichtlich im Herbst abgeschlossen sein. Der Dank des Vorsitzenden gilt an dieser Stelle nicht nur den beteiligten Firmen, die ganze Arbeit geleistet hätten, sondern auch den vielen freiwilligen Helfern, die auf der Baustelle mit Hand angelegt haben.

Das im Jahr 1890 erbaute Feuerwehrhaus war längst in die Jahre gekommen. "Seit 30 Jahren diskutieren wir schon über das Thema Neu- oder Umbau", erzählt Jamm vom Dauerbrenner der letzten Jahreshauptversammlungen. Teile des Gebäudes waren baufällig, nicht mehr dicht oder zumindest nicht mehr zeitgemäß. Im September letzten Jahres fiel schließlich der Startschuss für einen Umbau, dessen Finanzierung die Gemeinde Seinsheim stemmt, die Feuerwehr aber auch Geld mit in die Innenausstattung steckt. Der Gebäudeteil, in dem einst die Feuerwehrleiter und zuletzt notdürftig die Umkleidekabine untergebracht war, wurde eingerissen und in breiterer Form neu erbaut. Auch die Stellfläche für die Fahrzeuge ist größer und die rund rund 30 aktiven Floriansjünger, darunter rund 10 Jugendliche, fühlen sich laut Jamm jetzt endlich wieder gut ausgestattet.

Zurück zum Fest

Das 42. Wiesenfest beginnt um 10.15 Uhr mit einem Gottesdienst in der Cyriakuskirche neben der Festwiese. Ab 11.30 Uhr zieht dann der unwiderstehliche Duft von frischem Kesselfleisch von Rind und Schwein und einem vegetarischen Gericht über den Platz. Dazu gibt's selbstverständlich Sauerkraut. Wer lieber Gegrilltes möchte, bekommt Steaks und Bratwürste serviert - oder freut sich auf eine Currywurst. Später gibt es belegte Baguettes und die reich bestückte Kaffee- und Kuchenbar lädt zum Besuch. Neben alkoholfreien Getränken gibt es beim Wiesenfest lokale Bier vom Fass und Weine aus der Region. Am Abend warten zur Krönung noch spritzige Cocktails.

Natürlich ist auch für Unterhaltung bestens gesorgt. Ab 16 Uhr sorgen die Rodheimer Musikanten. für Stimmung und auf die Jüngsten warten Abenteuer auf der Hüpfburg und lustiges Kinderschminken. Nina Grötsch