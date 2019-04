Weinfest in Nenzenheim

Weit über das Weinparadies Franken hinaus warten die Schoppen- und Musikfreunde darauf, wenn im Iphöfer Stadtteil Nenzenheim der traditionelle Start in die Weinfest-Saison der Region beginnt.

Los geht's am Freitag, 26. April, 20 Uhr, mit der Eröffnung durch Weinprinzessin Ann-Kathrin I. (Därr) und Partystimmung mit dem Aalbachtal-Express. Vorher ziehen die Weinhoheiten der Umgebung zusammen mit den Ehrengästen und der Bevölkerung, angeführt von Blumen streuenden Kindern ins Festzelt ein.

Der erste, große Weinfestabend mit der Partyband "One & Six" (Die Störzelbacher) lädt am Samstag, 27. April, 20 Uhr, zum ausgiebigen Feiern ein. Der Sonntag, 28. April, startet ab 11 Uhr mit dem Mittagstisch. Zeltverleiher und Gastronomiebetreiber Rösch hat wieder eine reichhaltige Palette an deftigen Speisen im Angebot. Ab 13.30 Uhr wird Kaffee und Kuchen angeboten, wenn der Weinfestnachmittag mit der "Blaskapelle Krassolzheim" beginnt. Ab 18.30 Uhr spielen dann noch die "Altmannshäuser Musikanten" auf.

Nach einer kleinen Verschnaufpause am Montag, geht's am Dienstag, 30. April, beim zweiten großen Weinfestabend ab 20 Uhr wieder rund, wenn die bekannte Stimmungsband "Würzbuam" los legt und dabei zeigt, wie gut sich Rock-Gitarre und Lederhose vertragen können.

Völlig andere Töne werden noch einmal am Mittwoch, 1. Mai, ab 10 Uhr, angeschlagen: Dann kommt Matthias Schenk mit seiner Hardrock-Gruppe ins Festzelt und wird unter dem Motto "Rock mit dem Herrn" bei einem Rock-Gottesdienst selbst geschriebenen Lieder auf die Bühne bringen. Pfarrer Mathias Subatzus übernimmt den liturgischen Teil.

Zum Endspurt wird es am 1. Mai dann noch einmal gemütlich: Ab 11 Uhr ist Mittagstisch angesagt, ab 13.30 Uhr Kaffee und Kuchen. Ab 14 Uhr spielt zum Weinfestausklang die Blaskapelle Oberscheinfeld bis in die frühen Abendstunden.