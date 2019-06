Feiern mit netten Leuten in bester Laune und ein abwechslungsreiches Unterhaltungs- und Musik-Programm erleben? Das gelingt ganz einfach beim Besuch vom Weinfest in Kitzingen.

Neben Weinsorten von regional ansässigen Winzern dürfen sich die Gäste auf eine Sekt- und Seccobar und leckere Cocktails - darunter "Müller Colada" oder "Domina Kisses Amaretto" - aus Wein und fruchtigen Varianten gemischt, freuen. Die alkoholfreie Mischung macht´s natürlich auch, beispielsweise in Form von "Spring Fever".

Wer allerdings nicht auf Wein steht, der bestellt sich einfach ein Bier oder ein alkoholfreies Getränk. Dazu locken leckere Speisen. Den kleinen Hunger stillen kalte und warme, herzhafte Snacks (auch vegetarisch) wie die Weinfestbrezel, Winzer-, Käse- oder Pizzastange, frisch belegte Bagels, Wraps, Spargel im Teigmantel, Käse mit Preiselbeeren im Teigmantel, Zwiebel- oder Lauchschinkenkuchen oder verschiedene Flammkuchen und anderes mehr.

Süßigkeiten gibt es auch: Wiener Mandeln, Vanille-Mandeln, Cashew-Kerne, hausgemachte Kokoswürfel und, ganz neu dabei, kandierte Hanfnüsse. Dazu schmeckt auf jeden Fall eine der Kaffeespezialitäten. Start ist am Freitag, 28. Juni, mit dem Einlass um 18 Uhr. Um 19 Uhr, wird das Fest offiziell mit der Musik der Großlangheimer Musikanten eröffnet, gefeiert werden darf bis 00.30 Uhr. Am Samstag, 29. Juni, startet das Fest um 14 Uhr mit dem Training zum 8. Kitzinger Drachenbootrennen, ab 19 Uhr spielen die Stammheimer Musikanten auf, auch an diesem Tag dürfen die Nachtschwärmer bis 0.30 Uhr feiern. Am Sonntag, 30. Juni, lockt ab 10.30 Uhr ein Weißwurst-Frühschoppen mit Bier und Brezel, ab 12 Uhr der Mittagstisch mit Fränkischem Sauerbraten, Blaukraut, Kloß und Soße oder Schäufele mit Blaukraut, Kloß und Soße. Ab 11 Uhr ist das 9. Kitzinger Drachenbootrennen mit einem großen Familienprogramm angesagt, musikalisch unterhält "Laola", Ende der Veranstaltung ist um 22 Uhr.

Am Montag, 1. Juli, öffnet das Festzelt seine Türen um 17 Uhr, dann folgt Musik von "The Jets", ab 18 Uhr dreht sich das Spanferkel vom Rost und ab 22.30 Uhr dürfen sich die Gäste über eine Lasershow über dem Main freuen, das Ende des Weinfestes ist um 0.30 Uhr