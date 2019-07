Weinfest Castell

Bereits zum 50. Mal können Besucher an zwei Wochenenden im Juli, vom 19. bis 21. Juli und vom 26. bis 28. Juli, unter schattenspendenden Linden und Kastanien im idyllischen Fürstlichen Schlosspark in einer ganz besonderen Atmosphäre den Sommer genießen. Neben fränkischen Spezialitäten und Live- Musik laden ausgewählte Weine des Domänenamtes zum Verweilen ein.

Ganz nach dem Motto "Genießen und Gutes tun" wird mit dem Erlös und den Spenden vom Benefizweinfest am Mittwoch, 24. Juli, die "Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. Kitzingen" unterstützt.

Legendär ist mittlerweile auch der Schwanberglauf, der die Feierlichkeiten am ersten Weinfestfreitag einläutet. Die insgesamt 10,4 Kilometer führen die Läufer von Iphofen auf den Schwanberg, bevor sie in Castell empfangen werden.

Zurück geht der Brauch des Casteller Weinfests auf die Reitturniere, die in den 50/60er Jahren in Castell stattfanden und viele Menschen anzogen. Aufbauend auf dieser Idee fanden vom 29. August bis zum 6. September 1970 die ersten Weinfestwochen in der Reithalle statt. Anlass dieser Feierlichkeiten war der Abschluss der dritten Flurbereinigung auf der Casteller Gemarkung. Der Castell'sche Weinbau war zu jener Zeit von den schwierigen Vorjahren gezeichnet: Nach dem Niedergang des fränkischen Weinbaus durch die Reblaus, die Wirtschaftskrisen und die zwei Weltkriege mussten 60 Hektar neu angelegt werden - dies galt und gilt es bis heute zu feiern.

Los geht das Fest am Freitag, 19. Juli, um 19 Uhr mit "Mr. Music" und Hits von Beatles, Police, Eric Clapton und Co. Am Samstag, 20. Juli, gibt es um 17 Uhr einen Einzug zum 50. Weinfest-Jubiläum mit der Fränkischen Weinkönigin Carolin Meyer. Für Musik sorgen an diesem Tag ab 15.30 Uhr Rainer Swing & seine Wilden Klompjes und ab 19.30 Uhr "The Jets" mit Oldies par exellence. Am Sonntag, 21. Juli, stehen von 11 bis 16 Uhr "Die Rossinis" auf der Bühne, ab 16.30 Uhr übernimmt die Blaskapelle Oberscheinfeld.

Beim 20. Benefizweinfest am Mittwoch, 24. Juli, sorgen ab 19 Uhr "Mosaik" mit Steffi List sowie "J.O.M & Gäste" für gute Stimmung.

Das zweite Wochenende eröffnen am Freitag, 26. Juli, um 19 Uhr die "Smooth Operators". Am Samstag, 27. Juli, sind ab 15.30 Uhr die Bernermer Berchzwetschgen zu Gast und um 19.30 Uhr gibt's Rock- und Popmusik von damals bis heute mit "Smile". Der Sonntag, 28. Juli, beginnt um 11 Uhr mit "Wirsching & Krauts" und findet sein Finale ab 16.30 Uhr mit dem Bläserchor Reusch.red/lni