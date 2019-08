Weinbrückenkerwa 2019

Es ist wieder soweit, vom 15. bis 18. August 2019 findet die diesjährige "Weinbrücken-Kerwa" im Stadtteil Burghaig statt. Von Donnerstag bis Sonntag wird in der Hotel-Gaststätte und dem dazugehörigen großzügigen Außenbereich ein typisch fränkisches Speisenangebot serviert. Daneben hat das Weinbrücken-Team für Freitag den "Musikmacher" und für Samstag "Peter´s One-Man-Band" engagiert. Auch auf ihre kleinen Gäste ist die "Weinbrücke" mit einer Hüpfburg gut vorbereitet.

Geöffnet ist die Kerwa täglich ab 11 Uhr. Am Donnerstag, zum Kerwaauftakt, gibt es zusätzlich zu den Kerwaspezialitäten leckeres Kopffleisch und Siedwürste. Zum traditionellen Bieranstich am Donnerstag um 11 Uhr, werden zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft erwartet.

Der "Musikmacher" und "Peter´s One-Man-Band"

Für die musikalische Unterhaltung ist am Freitag mit dem "Musikmacher" Werner Weiß und am Samstag mit Peter Birk alias "Peter´s One-Man-Band" gesorgt, beide sind weit über die Grenzen Kulmbachs hinaus als wahre Stimmungsmacher bekannt. Der Eintritt ist selbstverständlich an allen Tagen frei. Auch an Nicht-Kerwatagen hat die Gaststätte "Weinbrücke" sich nicht nur bei Einheimischen, sondern auch bei zahlreichen Gästen von außerhalb mit ihrem beliebten Biergarten, der gemütlichen Gaststätte und den immer frisch zubereiteten Gerichten einen Namen gemacht. Die Gaststätte und der dazugehörige Nebenraum bieten Platz für bis zu 90 Personen und verbinden rustikale Wirtshausatmosphäre mit modernem Design.

Auf geht´s zur "Weinbrückenkerwa"

Öffnungszeiten der Gaststätte: Dienstag bis Donnerstag von 16 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 16 bis 23 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 14 Uhr sowie von 17 bis 22 Uhr. Die Küche ist während der Öffnungszeiten von 17 bis 21 Uhr und zusätzlich an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 14 Uhr mit einem großen Angebot an verschiedenen Gerichten für ihre Gäste geöffnet.