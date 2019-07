Wein|See|Lig Großlangheim

Wer gerne Neues probiert, ist heuer bei Wein|See|Lig von 19. bis 22. Juli in Großlangheim am richtigen Ort. Dort gibt's in der Weinlounge eine noch größere Auswahl. Sie schmiegt sich an die beleuchtete Schlossruine und ist mit der schicken Bar und den selbstgebauten Möbeln wie dafür geschaffen, den Abend am See mit Freunden ausklingen zu lassen. Oder die fünf Spezialitäten des Wein|Karussells zu entdecken. Und wer noch nicht mit ihr angestoßen hat, wird spätestens dort sicherlich Großlangheims Weinprinzessin Elena Bergmann begegnen. Für die sympathische Studentin ist es das zweite - und somit letzte - Wein|See|Lig als Hoheit vom Kiliansberg.

Ehrenamtliche zeigen Einsatz

Für ihr Wein|See|Lig setzen die Großlangheimer heuer die Schlossruine noch schöner in Szene, bei den Bands wagen sie etwas Neues und kulinarisch gibt's auch ein besonderes Schmankerl. All das zeigt, dass sich die Macher des Festes rund um den Großlangheimer Wein nicht auf dem Erfolg der vergangenen fünf Jahre ausruhen. Doch so wichtig solche Details auch sind: Wesentlich für das Gelingen des Festes sind vor allem die Ehrenamtlichen, die es vorbereiten, den wunderschönen Platz am See herrichten, jeden Tisch schmücken - und vier Tage lang voller Freude die Gäste bewirten.

Allen voran natürlich mit den Weinen vom Kiliansberg. Ausgeschenkt werden bei Wein|See|Lig die Weine vom Patrizierhof, Weinbau Wolfgang Pfannes und Erich Hoppert sowie der GWF-Winzer. Gerne begleitet von gutem Essen: Wie wäre es mit Knöchle mit Kraut am Samstagabend, fränkischem Mittagstisch am Sonntag oder einem kalten Klassiker wie dem Fischbrötchen? Das Angebot der Vereine ergänzt der Patrizierhof mit leckeren Speisen wie Antipasti oder hausgemachtem Eis. Zudem steht heuer erstmals ein Rehbraten auf der Karte.

So gestärkt lässt es sich dann super durch den Abend tanzen. Die Musik dazu kommt am Freitag von der Partyband Volldampf, am Samstag von den Großlangheimer Musikanten und am Sonntag von Smile.

Sieben Chöre am See

Doch bei all den leiblichen Genüssen kommt auch die Kultur in Langa nicht zu kurz. Ganz im Gegenteil: Das Sommerfest der Sängergruppe Kitzingen mit sieben Chören findet am Sonntag ab 13 Uhr auf dem Festplatz am See statt. Zudem nähert sich um 14 Uhr eine Dorfführung spannenden Langemer "Wirthausgeschichten". Den Auftakt am Sonntag macht übrigens der Festgottesdienst am See um 10 Uhr. Bis dahin werden die vielen fleißigen Helfer wieder alles vorbereitet haben für einen gelungenen Sonntag, der mit den sonnigen Weinstunden der Sängergruppe Kitzingen heuer ein besonderes Highlight bietet. Und weil's so arg schön ist am See und es sich unter den hohen Bäumen und vielen Sonnenschirmen auch tagsüber so gut feiern lässt, geht's am Montag nochmal wein|see|lig weiter: Nach dem Familiennachmittag ab 14 Uhr drehen die Partyräuber abends zum Abschluss auf. Eine weitere Premiere bei Wein|See|Lig - und sicher nichts zum Ausruhen. Aber wer will das schon?red