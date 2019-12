Weihnachtsmarkt Sonnefeld

Nachdem im letzten Jahr der Sonnefelder Weihnachtsmarkt von einem auf zwei Veranstaltungstage ausgeweitet wurde, besteht heuer erneut für die Besucher die Möglichkeit, sich zwei Tage lang auf das schönste Fest im Jahr einstimmen und die Atmosphäre des Marktes auf sich wirken zu lassen. Am zweiten Adventswochenende sind diesmal wieder 30 Aussteller auf dem Platz vor der Domäne und am Rondell vertreten. Am Samstag, 7. Dezember, sind die Holzbuden von 16.30 bis 22 Uhr geöffnet und am zweiten Adventssonntag, 8. Dezember, von 13 bis 19 Uhr. Demnach kommen Familien genauso auf ihre Kosten, wie Interessierte, die lieber die Dämmerung und Dunkelheit für einen gemütlichen Bummel nutzen wollen. Nicht nur im Außen-, sondern auch im Innenbereich der Domäne ist wieder einiges geboten. Beispielsweise zeigen mit Helga Barop und Gerhard Fischer in der Domänenhalle hiesige Künstler die malerischen Ergebnisse ihres Schaffens. Wem es für einen Plausch im Freien zu kalt ist, kann diesen im Gebäude in netter Runde ebenfalls halten. Dort können sich die Besucher im gemütlichen Ambiente Kaffee und leckere Kuchen schmecken lassen. Für passende musikalische Umrahmung ist ebenfalls bestens gesorgt. Die Sonnefelder Querbläser werden mit Advents- und Weihnachtslieder unterhalten.

Auch heuer sind wieder neue Anbieter auf dem Markt vertreten. Beispielsweise werden neben der großen Bandbreite an Händlern auch Wurstwaren und Imkereiprodukte sowie herrliche Dekorationen aus dem Bereich der Floristik angeboten. Außerdem können erstmals Christbäume geordert werden, deren Lieferung rechtzeitig zum Fest und direkt frei Haus möglich ist. Nicht nur Gewerbetreibende, sondern auch örtliche Vereine und Organisationen werden an den beiden Tagen auf dem Markt wieder mit von der Partie sein.

Neben bekannten Vertretern wie der örtlichen Jugendfeuerwehr, dem Bayern-Fan-Club "Sachs 84" und der Freien Christengemeinde ist heuer erstmals der Förderverein "Kleine Freunde Gestungshausen" mit dabei. Somit eignet sich der Sonnefelder Weihnachtsmarkt bestens, um Geschenke, weihnachtliche Dekorationen oder leckere Schmankerl zu kaufen oder verschiedene Gaumenfreuden sowie warme und kalte Getränkespezialitäten zu genießen.

Wie im Vorjahr ist auch wieder ein Cocktailtruck vertreten. Für die jüngsten Marktbesucher steht wieder eine Kindereisenbahn zur Verfügung, die um beschaulichen Tempo ihre Kreise dreht und für die Mädchen und Jungs eine willkommene Abwechslung ist. Für Besucher, die mit dem PKW nach Sonnefeld kommen, stehen zahlreiche Parkmöglichkeiten, beispielsweise auf dem Parkplatz hinter der Domäne oder am Freibad zur Verfügung.