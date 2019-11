Weihnachtsmarkt in Sendelbach

Ein super Ambiente, viele Stände mit handgefertigten Waren, leckere Snacks und tolle vorweihnachtliche Musik locken jedes Jahr viele Menschen zum Sendelbacher Weihnachtsmarkt. Auch heuer veranstaltet der Feuerwehrverein Sendelbach-Gräfenholz e.V. am Samstag vor dem ersten Advent wieder seinen traditionellen Weihnachtsmarkt im wunderschönen Sendelbacher Gutshof.

Besonderes Ambiente

Der Sendelbacher Weihnachtsmarkt ist aus der Vorweihnachtszeit nicht mehr wegzudenken und lockt auch viele Besucher von außerhalb in das schmucke Dorf. Schon seit vielen Jahren findet er am ersten Adventswochenende statt und gibt seinen Besuchern einen Vorgeschmack auf die bevorstehende Weihnachtszeit. Am Samstag, 30. November, ab 14 Uhr, können die Gäste wieder über den Gutshof mit den alten Gebäuden und dem imposanten Bauernhaus schlendern. Vor allem das Ambiente des Gutshofs lädt bei Einbruch der Dunkelheit mit seinem tollen Flair zum Verweilen ein und stimmt die Besucher in Weihnachtsstimmung.

Breites Angebot

Um 14 Uhr öffnet der idyllische Weihnachtsmarkt, den der Feuerwehrverein Sendelbach-Gräfenholz ausrichtet, umgeben von Fachwerkscheunen und dem imposanten Bauernhaus, seine Tore. Das breite Angebot von selbstgemachter Handwerkskunst, weihnachtlicher Dekoration und Handarbeiten aus eigener Herstellung lädt zum Bummeln ein: Adventskränze, Dekoration aus Holz, selbstgemachte Taschen und Schals, gestrickte Socken, Artikel aus Filz oder Schnäpse und Liköre - da dürfte wohl für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Um 15 Uhr treten die Kleinen vom Rentweinsdorfer Kindergarten "Budenzauber" auf, bevor um 16 Uhr der Nikolaus dem Weihnachtsmarkt einen Besuch abstattet und die Herzen der Kinder wieder etwas höher schlagen lässt - nicht nur vor Ehrfurcht, sondern auch aufgrund der kleinen Geschenke, die er in seinem Sack dabei haben wird.

Vorweihnachtliche Klänge

Von 16.30 bis 17.30 Uhr greifen dann die Bläser des Rentweinsdorfer Posaunenchors zu ihren Instrumenten und sorgen mit weihnachtlichen Klängen für vorweihnachtliche Stimmung.

Anschließend spielt der kleine Bezirksposaunenchor des Dekanats Rügheim weihnachtliche Lieder. Zum Aufwärmen gibt es neben heißem Glühwein und Kaffee auch wieder genügend Feuerkörbe, um die sich die Menschen zum Aufwärmen tummeln werden. Außerdem gibt es neben Bratwürsten wieder viele Leckereien: Selbstgebackene Kuchen, Krapfen, Stollen und Waffeln laden zum Schlemmen ein.

Programmablauf

Der Sendelbacher Weihnachtsmarkt hat am Samstag, 30. November, ab 14 Uhr seine Tore im Gutshof geöffnet.

15 Uhr: Aufführung des Kindergarten Budenzauber aus Rentweinsdorf

16 Uhr: Der Nikolaus kommt nach Sendelbach

16.30 Uhr: Weihnachtliche Klänge vom Posaunenchor Rentweinsdorf und dem kleinen Bezirksposaunenchor des Dekanats Rügheim