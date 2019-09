Wasserwacht lädt zur "Hütten-Gaudi" ein

Im vergangenen Jahr wurde von der Wasserwacht-Ortsgruppe die "1. Trechertzer Hütten-Gaudi" organisiert. Mit zwei Zelten und einem Biergarten am Trebgaster Badesee als Saisonabschluss konzipiert, war sie eine Riesengaudi und ein voller Erfolg. Das konnte auch eine offensichtlich gezielte Aktion im Vorfeld nicht verhindern, wegen der kurzzeitig Ärger aufkeimte, weil viele der in der näheren Umgebung platzierten Plakate entwendet wurden, die auf diese Veranstaltung hingewiesen haben. Am kommenden Samstag, 7. September 2019, 18 Uhr, beginnt die Fortsetzung des letztjährigen Spektakels. Auch dieses Mal ist an der Wasserwachthütte Geselligkeit Trumpf. Bei Brotzeit und Bier wollen die Aktiven mit möglichst vielen Gästen gemütlich zusammensitzen. In, um, und vor dem Platz der Hütte gibt es dazu fränkische und bayerische Spezialitäten, wie Kammbraten, Leberkäs mit Kraut, Weißen Käs, O"batzter, Bauernseufzer, Wurstsalat "Wasserwacht Spezial" und Brezen. Die sonst obligatorischen Bratwürste und Steaks bleiben an diesem Abend außen vor.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen die "Oberkracher". Das sind zum einen die "Quetschkomodn-Legende" Siggi Stadter aus Bad Berneck und der Vollblutmusiker Hansi Reithmeier aus Nagel, der einige Wochen später beim Oktoberfest auf der Münchner Wiesn im "Käfer-Zelt" auftritt. Beide sind wie 2018 wieder Garanten für eine Superstimmung am Badesee. Abends sorgen eine Zeltheizung, Wärmepilze und eine Feuerschale dafür, dass niemand frieren muss. Bei Einbruch der Dunkelheit werden die Hütte und die Bäume im Umfeld illuminiert.

Die Bevölkerung ist zu dieser "Trechertzer Hütten-Gaudi" herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Dieter Hübner