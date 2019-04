Waschen, Schneiden, Wohlfühlen

Sich wohlfühlen, ankommen, angenommen werden, sich einmal zurückziehen können und eine Auszeit nehmen - so eine Atmosphäre findet man in Familien, die sich sehr gut verstehen. Und, Kundinnen und Kunden erleben dieses Gefühl im Salon von Daniela und Carina Kehm in Bad Brückenau. Die Neugestaltung, deren Planung vor eineinhalb Jahren begann, ist fertig.

Drei Wochen wurde letztlich gesägt, gehämmert, geschliffen, gebohrt, geschraubt, gestrichen und eingerichtet. Jetzt ist alles fertig und kann als äußerst gelungen bezeichnet werden. Ruhige Farben in Naturtönen, Holzfußböden und Steinwände bilden zusammen mit den modernen Strukturen an den Bedien- und Waschplätzen eine harmonische Einheit.

Erfolgreiche Geschichte

"Umbauen wollten wir nur mit einheimischen Firmen", sagt Daniela Kehm und ihre Schwester ergänzt "wir Handwerker aus der Region müssen zusammen halten - und das haben wir." Wichtig war den beiden Qualität aus Deutschland zu bieten "bis hin zu den Stühlen und Spiegeln wurde alles in unserem schönen Land gefertigt."

Ganz besonders die Zwischenwand im Eingangsbereich mit Memoiren in Form einer Fototapete aus Zeitungsberichten, Zeugnissen, Urkunden und Bildern zeugt von der langjährigen Erfahrung der Friseurinnen, des Teams und deren erfolgreicher Geschichte. Abgebildet ist auch Waltrud "Oma Trudi" Kehm, die Großmutter von Daniela und Carina Kehm. Die beiden haben ihr Handwerk also quasi in die Wiege gelegt bekommen und führen das Unternehmen mit viel Engagement und Liebe zu ihrem Beruf in die neue Zeit. Ihr Vater, Seniorchef Gerhard Kehm, gründete am 1. Januar 1977 den "Frisörsalon Kehm", zunächst mit einer kleinen Filiale im Kurstift, 1980 erfolgte der Umzug in die Unterhainstraße.

Hier geht es mir gut

Zurück in die Gegenwart: Nach dem Öffnen der Türe gibt es nur ein Gefühl: Hier geht es mir gut. Das kommt nicht von ungefähr, denn der Salon bietet neben den klassischen Leistungen eines Friseurs auch Wellness und Spa Produkte der Firma La Biosthetique - inklusive Beratung. Am Vormittag sitzt bereits ein Stammkunde im Herrenbereich auf einem der Barbersessel vor einer großen Spiegelwand und lässt sich nach dem Schnitt noch den Nacken rasieren. "Bei Männern kommt wieder die Dauerwelle in Trend" verrät Carina Kehm. Ansonsten sind Blunt Cut und leichte Bewegung bei den Frisuren angesagt.

Während der Stammgast seinen neuen Schnitt bewundert, trägt Nicole Heublein einer Kundin Farbe auf, danach wird gewaschen, geschnitten, geföhnt, geglättet oder gelockt. Und, es wird geplaudert, denn man kennt sich seit vielen Jahren. Zu den klassischen Dienstleistungen zählen auch Haarverlängerung und -verdichtung Viele Kundinnen und Kunden zählen zur Stammkundschaft und auch bei den Friseurinnen gibt es langjährige Mitarbeiterinnen, das zeugt von einer guten Zusammenarbeit. Den beiden Friseurmeisterinnen und ihrem Team, bestehend aus zwei Friseurinnen, dem Chef Gerhard Kehm und drei Auszubildenden ist das wichtig, nicht nur die Kundschaft, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen sich wohl fühlen. Während es sich im Salon auf 120 Quadratmetern - aufgeteilt in kleine und größere Nischen mit Spiegelwänden - herrlich unterhalten lässt, bietet der rund 60 Quadratmeter große "Auszeit"-Raum Intimität für Kundinnen und Kunden, die sich zurückziehen und im kleinen Kreis beraten, frisieren oder schminken lassen möchten. "Der Raum wird extra gebucht", sagt Daniela Kehm. Häufig nehmen Frauen mit ihren Freundinnen die "Auszeit" in Anspruch, vor allem, wenn es um so wichtige Sachen wie eine Hochzeit, Jubiläum, runder Geburtstag oder einfach nur um das Schönsein und Wohlfühlen geht. Im Salon lädt eine kleine Theke mit Barhockern zum Verweilen ein, hier kann sich jeder sein Heiß- oder Kaltgetränk selbst nehmen, sich zurücklehnen und einfach nur den Tag genießen.

Kontakt

Friseur Kehm Unterhainstraße 22, 97769 Bad Brückenau. Tel.: 09741/5225, geöffnet ist Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr, Samstag von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr, E-Mail: info@friseur-kehm.de Anja Vorndran