Was beim Rödelseer Frühling blüht

Der Frühling lässt auch in Rödelsee sein blaues Band wieder durch die Lüfte flattern. So üppig, wie die Natur jetzt mit dem Frühjahrsgrün umspringt, wird es auch bei einem der ersten großen Märkte der Region zugehen: Außergewöhnliches Ambiente, freundliche Aussteller, hochwertige regionale Produkte und ein reizvoller Rahmen prägen den Rödelseer Frühling.

Am Samstag, 27., und Sonntag, 28. April, jeweils von 11 bis 18 Uhr hält das Frühjahr wieder mit bunten Farben, frischem Grün und vielen Attraktionen Einzug in der Fair-Trade-Gemeinde Rödelsee. Gut 120 Aussteller bieten unter dem Motto "Garten und Leben - Kunst und Genuss" alles Schöne für Drinnen und Draußen in großer Vielfalt. Liebevoll gestaltete Blumenbänke an den Ortseingängen der Gemeinde weisen schon seit Wochen auf das Ereignis hin.

Das Ausstellungsgelände erstreckt sich von der aufwändig sanierten Ortsmitte und dem Areal zwischen den zwei Kirchen, über den Rödel-See, die Schloss- und die Crailsheimstraße bis zum Schlosspark. Eine Flaniermeile, auf der der Frühling an jeder Ecke zu spüren und zu schmecken sein wird und süße, wohlbekannte Düfte das Land streifen.

Die Aussteller bieten nicht nur die ganze Bandbreite an Gartenpflanzen, Orchideen, Gartenmöbeln oder Minibrunnen, sie liefern immer auch Ideen zur Gartengestaltung mit. Im schönen Ambiente des Crailsheimer Schlosses halten Kunsthandwerker ihre veredelten Produkte aus Metall, Glas, Keramik, Stein und Holz bereit. Dazu gibt es Wohnaccessoires und feine Stoffe.

Regionale Direkterzeuger präsentieren Produkte, die nach Heimat schmecken: Käse, Honig, Edelbrände, Gemüse oder frisches Steinofenbrot. Die örtlichen Winzer verwöhnen die Besucher mit leckerem Essen und erlesenen Rödelseer Weinen.

Am Samstag, 27. April, um 11 Uhr wird der Gemeinde vor dem Restaurant "Löwenhof" offiziell der Titel als Fair-Trade-Gemeinde verliehen. Am Abend kommen Freunde des Kabaretts auf ihre Kosten: Alexander Göttlicher tritt ab 20 Uhr mit seinem Programm Lacchus im Großen Saal des Löwenhofs auf. Eintrittskarten sind an der Abendkasse erhältlich. Die Kinder dürfen sich an beiden Markttagen auf ein Piratenprogramm und weitere Attraktionen im Hof des Schlosses Crailsheim freuen. Der Eintritt zum Markt ist frei, das Parken auf den zahlreichen Plätzen kostenlos.

Weitere Informationen zum Rödelseer Frühling gibt es unter www.roedelsee.de/de/freizeit-tourismus/maerkte und auf der Facebook-Seite der Rödelseer Märkte.