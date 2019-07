Waldau feiert sein Dorffest

Am ersten Wochenende im August wird in Waldau traditionell ein Dorffest abgehalten. Diese Veranstaltung der Waldauer Ortsvereine ist somit ein fester Bestandteil der dörflichen Gemeinschaft. Morgen wie auch schon seit vielen Jahren wird mitten im Dorf rund ums Bürgerhaus gefeiert. Hier können die Gäste den besonderen Reiz des Straßendorfs am Hohen Berg genießen. Der parkartige Dorfanger und der beeindruckende Baumbestand geben dem Dorf sein unverwechselbares Ambiente und lassen jeden Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Die Verantwortlichen der Soldatenkameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr und des Gartenbauverein sind schon wochenlang mit den Vorbereitungen beschäftigt.

Das Dorffest beginnt am Samstag, 3. August, um 17 Uhr mit einem reichhaltigen Angebot an Speisen. Als besondere Köstlichkeiten gibt es Sau vom Spieß sowie Makrelen und Hering vom Grill. Darüber hinaus werden die Besucher mit Bratwürsten und Steaks sowie mit verschiedenen Käsespezialitäten bewirtet. Fisch- und Lachsbrötchen werden ebenfalls angeboten. Neben verschiedenen alkoholfreien Getränken befinden sich Biere der Bayreuther Maisel-Brauerei im Ausschank. Ab 19 Uhr sorgt der Alleinunterhalter Mario Hein für die musikalische Unterhaltung. Im Bürgerhaus mit dem Kiosk wird auch eine Bar aufgebaut.

Das Festprogramm am Sonntag ist als besonderes Angebot für die Familie gedacht. Um 10 Uhr findet ein Festgottesdienst statt. Zum Mittagessen werden ab 12 Uhr hausgemachte Rouladen mit zweierlei Klößen angeboten. Die Kinder können sich in der Hüpfburg austoben oder sich auf einer Spielstraße vergnügen. Ein Auftritt der Lindauer Tanzmäuse ist gegen 15 Uhr vorgesehen. Am Nachmittag gibt es wieder Grill- und Käsespezialitäten sowie eine reichhaltige Kaffee- und Kuchentafel.

Es lohnt sich also, an diesem Wochenende dem idyllisch gelegenen Ort Waldau einen Besuch abzustatten. Die Waldauer Dorfgemeinschaft lädt alle recht herzlich ein, um beim Fest der guten Familienunterhaltung dabei zu sein und wünscht den Besuchern frohe Stunden im schönen Ort Waldau. Ino Machacek