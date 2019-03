Verkaufsoffener Sonntag in Kulmbach

Gleich doppeltes Einkaufsvergnügen gibt es am Wochenende des 8. bis 10. März in Kulmbach: Zum einen findet der traditionelle Frühjahrsmarkt wieder auf dem EKU-Platz statt, zum anderen laden die Geschäfte in der Innenstadt am Sonntag von 12 bis 17 Uhr zum Bummeln und Einkaufen ein.

Der Frühjahrsmarkt ist ein beliebter Treffpunkt

Bereits ab Freitag, 8. März, kann auf dem Frühjahrsmarkt gestöbert und geschlemmt werden. Dabei werden wieder zahlreiche Händler ihre Waren anbieten. "Unser Frühjahrsmarkt hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt - und das nicht nur bei den Besuchern, sondern auch bei den Händlern. Sie halten uns schon seit Jahren die Treue und kommen immer wieder gerne zu uns", freut sich Kulmbachs OB Henry Schramm und fügt hinzu: "Besonders schön ist es, dass der Frühjahrsmarkt nun wieder in der Mitte Kulmbachs stattfinden kann und wir dort ein schönes Ambiente zum Einkaufen bieten können. Damit ist der Frühjahrsmarkt am EKU-Platz ein optimaler Ausgangspunkt, um auch noch bei dem ein oder anderen Geschäft in der Innenstadt vorbeizuschauen."

Die Händler bieten eine reiche Auswahl

Viele Händler mit großer Tradition werden vor Ort sein: Von Donnerstag (Aufbau) bis einschließlich Sonntag bieten zahlreiche Fieranten Haushaltsartikel, Gewürze, Wolle, Textilien, Lederwaren, Uhren, Schmuck, Bürsten, Besen sowie Süßwaren, und vieles mehr an. Kulinarisch erwarten die Besucher neben Fischspezialitäten noch weitere Köstlichkeiten.

Wer darüber hinaus noch durch die Geschäfte in der Innenstadt bummeln möchte, der hat am Sonntag, 10. März, von 12 bis zirka 17 Uhr beim verkaufsoffenen Sonntag ausgiebig Gelegenheit dazu.

Die Geschäfte der Innenstadt haben von 12 bis 17 Uhr geöffnet und laden alle Einkaufslustigen ein, sich in den Geschäften umzuschauen, einzukaufen und sich fachkundig beraten zu lassen.

Der verkaufsoffene Sonntag ist eine wunderbare Gelegenheit, sich in den Kulmbacher Fachgeschäften in der Innenstadt und bei den Mitgliedern der Händlervereinigung "Unser Kulmbach" für die kommende Frühjahrssaison einzudecken. Dabei kann sicher auch das eine oder andere Schnäppchen gemacht werden.

Aktionen im "Fritz"

Und auch das Einkaufszentrum "Fritz" hat am Sonntag von 12 bis 17 Uhr seine Pforten für die Kunden geöffnet. Das "Fritz" Einkaufszentrum hat sich in dieser Woche in einen großen Autosalon verwandelt. Regionale Autohändler laden noch bis zum verkaufsoffenen Sonntag zur Autoschau ins "Fritz" ein. Hierbei werden sicherlich nicht nur die Herzen der Autofans höher schlagen.

Am verkaufsoffenen ist außerdem von 12 bis 17 Uhr zum großen Centerflohmarkt im 1. Obergeschoss auf der ehemaligen ADLER-Fläche eingeladen. Hier kann man nach Herzenslust stöbern, feilschen und Schnäppchen jagen.

Öffnungszeiten des Frühjahrsmarktes:

Der Verkauf ist am Freitag, 8. März, von 10 bis 17 Uhr,

Samstag, 9. März, von 9 bis 17 Uhr und

Sonntag, 10. März, von 11 bis 18 Uhr.

Auf dem gesamten EKU-Platz (einschließlich Parkplatz für Ladestation für Elektrofahrzeuge) gilt ab Donnerstag, 7. März, absolutes Haltverbot. Die Stadt Kulmbach weist darauf hin, dass Fahrzeuge die trotzdem dort abgestellt sind, kostenpflichtig abgeschleppt werden.