Verkaufsoffener Sonntag in Haßfurt

Am verkaufsoffenen Sonntag, 10. November, lädt der Aktionskreis Haßfurt Aktiv (AHA) wieder zwischen 13 und 18 Uhr zu einem Erlebniseinkauf der Superlative mit einer Genussmeile nach Haßfurt ein. Der AHA-Berater Hachem Farmand hat ein interessantes Programm zusammengestellt und wieder zahlreiche Anbieter aus der Region eingeladen, ihre hochwertigen Produkte vorzustellen.

Daniel Herterich, unter anderem gelernte Fachkraft für Lebensmitteltechnik aus Eschenau, betreibt in der vierten Generation im elterlichen Landwirtschaftsbetrieb die Brennerei Herterich. An seinem Stand in der Hauptstraße wird er seine selbsthergestellten Brände und Liköre anbieten und den Kunden gerne auch an Hand von Bildern den Herstellungsprozess erklären.

Als weiterer Teilnehmer konnte die Imker-Familie Viernekes aus Obertheres gewonnen werden, die seit vielen Jahren Honig herstellt. Die Sorten, die Lydia und Norbert Viernekes produzieren, sind Blütenhonig, Lindenhonig mit Sommertracht, Sommerblüten- und Waldhonig. Alle Produkte führen das Prädikat "Echter Deutscher Honig". Daneben führen sie in ihrem Sortiment auch Bienenprodukte wie Honigliköre und Bienenwachskerzen. Mit großem Fachwissen werden die Imker den Besuchern gerne den Honigherstellungsprozess erklären.

Eine weitere Besonderheit findet in der Alten Rathaushalle statt. Hier stellen Schüler der Freien Waldorfschule Haßfurt ihre Kunst- und Handwerksarbeiten aus. Joachim Brohm von der Freien Waldorfschule Haßfurt hält etwa um 15 Uhr einen Vortrag und stellt dabei das neue Schulbauprojekt vor. Ein höchst bemerkenswertes und umweltfreundliches Projekt, das die Schüler der neunten Klasse mit ihrem Klassenlehrer Michael Schlirf im Juli durchführten, war das Projekt "CafeOhne2fel". Mit Fahrrädern hatte die Projektgruppe sogenannten "Segelkaffee" von Hamburg nach Schweinfurt gefahren, um ihn dort in einer Biokaffeerösterei rösten zu lassen. Segelkaffee ist Kaffee aus ökologischem Anbau, fair gehandelt und wurde mit dem Segelschiff Co² frei von Mittelamerika nach Hamburg verschifft. Anhand eines Filmes beziehungsweise einer Powerpoint und der Mitwirkung von beteiligten Schülern werden die wichtigsten Etappen dieser Reise gezeigt. Daneben bieten Mütter der Schüler der 4. Klasse eine Kaffeebar mit selbstgemachten Kuchen und Segelkaffee an.

Zudem laden die interessanten Angebote der AHA-Mitgliedsgeschäfte und der restlichen Geschäftswelt in der gesamten Stadt zum Shoppen ein. Gerade die verkaufsoffenen Sonntage erfreuen sich großer Beliebtheit bei der Kreisstadt- und Landkreisbevölkerung und ziehen auch viele überregionale Besucher an. Für die Freizeitfans steht Michael Meißner mit einem seiner zahlreichen Reisemobile vor der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Für die Kinder steht seitlich der Einhorn Apotheke eine Kindereisenbahn zur Verfügung und sie können sich gerne auch von Schülern der 10. Klasse der Waldorfschule schminken lassen.

Ab 13.30 Uhr führt die Band Dreyklang auf der Bühne auf dem Marktplatz musikalisch durch den Nachmittag. Heiko und Lara Grabmeier aus Bamberg sowie Frank Busch aus Rentweinsdorf präsentieren unplugged Coversongs, mit denen sie ihr Publikum auf eine Reise durch die Musikgeschichte entführen. Alles in allem gibt es also am Sonntag ein buntes Programm, bei dem für jeden etwas dabei sein dürfte.

Ein Besuch lohnt sich also auf jeden Fall und das Wetter wird sicherlich auch schön.