Verkaufsoffener Sonntag in Gremsdorf

Der Gewerbepark Gremsdorf lädt Sie am kommenden Wochenende zum zweiten verkaufsoffenen Sonntag ein. Ab 13 Uhr öffnen die Factory-Outlet-Läden im Gewerbegebiet - nahe der Autobahnausfahrt Höchstadt Ost und an der B 470 gelegen - ihre Pforten. Keine langen Wege und dennoch alles an einem Platz - das ist ein wichtiger Vorteil im Gewerbepark Gremsdorf. Die Gelegenheit ist wieder gut, sich und die ganze Familie mit allem, was man für den hoffentlich wunderbar heißen Sommer braucht, zu versorgen. Aber auch die Gesundheit kommt nicht zu kurz.

Hausgemachte Eistees an heißen Sommertagen sind ein Genuss!

Der Greuther Teeladen hat das passende Sortiment zu jedem Wetter. Hier finden Sie eine große Vielfalt an leckeren Teesorten für sonnige und heiße Sommertage. Wer kann schon "Nein" sagen zu einem leckeren selbstgemachten Eistee? Ganz einfach - und ohne Zucker! Sei es als Erfrischungsgetränk für unterwegs oder zu Hause. Lassen Sie sich von den Rezepten inspirieren für Ihre eigene Kreation und mixen Sie sich Ihren ganz persönlichen Eistee.

Am verkaufsoffenen Sonntag steht im Greuther Teeladen nicht nur ein erfrischender Tee-Cocktail zur Verkostung bereit, Sie können auch eine leckere Ingwerlimonade probieren. Aus Ben´s Ginger Ingwerkonzentrat, hergestellt mit viel Liebe und Handarbeit. Ben´s Ginger - ein peruanisches Bio-Ingwerkonzentrat mit Limetten- und Zitronensaft, verfeinert mit einem Hauch von Mandelsirup - ist alkoholfrei und wirkt verdauungsfördernd. Mit nur wenigen Zutaten kann man aus Ben´s Ginger Ingwer Konzentrat viele leckere Rezepte kreieren. Wer neugierig ist, kann sich am Sonntag im Greuther Teeladen selbst davon überzeugen. Natürlich finden Sie um diese Jahreszeit ebenfalls alles an Gewürzen, Zutaten, Büchern und Grillwerkzeug ... was man zum Grillen braucht!

Mach mal Pause und geh zu Jammy's!

Gerade am verkaufsoffenen Sonntag tut Ihnen eine leckere, entspannte Pause bei Jammy's gut!

Lieben Sie heißen Cappuccino, leckeres Tiramisu, hausgebackene Kuchen und Desserts? Bei Jammy's können Sie sich zurücklehnen und genießen! Ohne Frühstück aufgebrochen? Macht nichts! Täglich gibt es hier von 9 bis 11 Uhr ein leckeres Frühstück.

Im Restaurant können Sie die mediterrane Küche wie zum Beispiel Pizza, Pasta & Salate - bei schönem Wetter auch auf der großzügigen Sonnenterrasse - genießen.

Jammy's bietet Ihnen Gerichte, die aus regionalen und saisonal frischen Produkten von bester Qualität und mit viel Liebe zubereitet werden - und natürlich so richtig gut schmecken! Auch Vegetarier und Veganer sind hier herzlich willkommen! Werfen Sie doch einfach einen Blick in die Speisekarte!

Machen Sie sich auch ab und zu einen schönen Abend mit Freunden und lassen Sie sich einen leckeren Cocktail an der Bar schmecken! Eine große Auswahl an Cocktails und anderer feiner Getränke finden Sie ebenfalls in der Speise- und Getränkekarte!