Verkaufsoffener Sonntag in Forchheim

Am Sonntag, 1. März, ist in Forchheim der erste von vier verkaufsoffenen Sonntagen. Aufgrund des Jahrmarktes am Paradeplatz machen die Geschäfte rund um den Markt auf und veranstalten für diesen Sonntag ein Shoppingerlebnis für die ganze Familie. Von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Forchheim mit seiner schönen Fachwerkkulisse und seinen schönen, einzigartigen Einzelhändlern bietet einen unvergesslichen Tag zum Einkaufen.

Jahrmarkt am Paradeplatz

Der Jahrmarkt ist jedes Jahr ein großer kultureller Event - es zieht zahlreiche Besucher an und ist der Grund, dass Forchheim aus dem Tag einen verkaufsoffenen Sonntag veranstaltet. Von 10 bis 17 Uhr haben die Besucher auf dem Jahrmarkt am Paradeplatz eine riesengroße Auswahl an vielseitigen und regionalen Produkten - von Frischeprodukten wie Honigwaren, Wurst, Käse, Obst und Gemüse, über Gewürze, Blumen, bis hin zu Pflege-, Reinigungs- Woll-, Textil- und Kurzwaren gibt es hier alles, was das Herz begehrt.

Neues Traumauto gefällig?

Der verkaufsoffene Sonntag bietet sich vor allem dafür an, dass man sich nach seinem neuen Traumauto beim Autohaus Rachinger in der Paul-Keith-Straße 1 umschauen kann. Gerade jetzt ist die Zeit ideal, da das Opel-Autohaus mit sehr guten Angeboten auftrumpft. Ganz egal, ob es um gebrauchte oder um Neuwagen geht.

Viele Geschäfte in der Innenstadt haben sich für den verkaufsoffenen Sonntag für die Kunden besondere Angebote ausgedacht. Es lohnt sich also, durch die Stadt zu bummeln und jedes Geschäft zu besuchen. Es gibt immer und überall etwas zu entdecken.

Besondere Angebote in der Innenstadt

Am 1. März ist meteorologischer Frühlingsanfang - der perfekte Tag, um gemütlich mit seinen Liebsten Forchheim und seine schöne Innenstadt zu erleben. Besondere Angebote und der Jahrmarkt in der Stadt machen das Einkaufen und das Shoppen zu einem angenehmen Erlebnis, die Forchheimer Gastro-Angebote verwöhnen die Gäste mit fränkischen regionalen Köstlichkeiten. Kommen Sie vorbei, verbringen Sie einen entspannten Sonntag in Forchheim - die Stadt freut sich auf die Besucher.