Verkaufsoffener Sonntag in Forchheim

Es ist April, Ostern steht vor der Tür und der Frühling verwöhnt uns mit seinem guten Wetter, seinen Düften und viel Sonnenschein. Gerade zur Zeit passend veranstaltet die Stadt Forchheim dazu ihren verkaufsoffenen Sonntag und lädt Forchheimer und Nicht-Forchheimer dazu ein, entspannt durch die Stadt zu flanieren, zu entdecken, zu shoppen, sich zu treffen - kurz gesagt, eine schöne Zeit zu verbringen.

Es empfiehlt sich, diesen Sonntag zu nutzen und zu Modehaus Schick am Marktplatz 7 zu gehen. Hier findet man die neuesten Trends der Frühjahrs- und Sommerkollektion 2019 und sollte daher bei einer Frühlingstour durch die Stadt am Sonntag nicht ausgelassen werden. Dieses Jahr darf man sich in den warmen Jahreszeiten wieder trauen, Farbe zu tragen - eine Wohltat nach dem langen Winter. Angesagt sind vor allem Farben wie Flieder, Gelb, Apfelgrün, Orange - oder gleich buntes Blumenmuster. Gelbe Farben können vor allem mit maritimen Streifen kombiniert werden. Das Thema Farbe gilt nicht nur für die Frau, sondern auch für den modisch bewussten Mann. Auffallende, gemusterte Hemden, kombiniert mit einem roten Pullover sind der Hingucker schlechthin und vereint damit Business Casual mit sommerlichen Gefühlen. Für die Frauen überzeugen Markern wie Smith & Soul, Gerry Weber, Daniel Hechter und Sommermann, für den Mann sind es Marken wie Olymp, Gardeur, Carl Gross und ebenso Daniel Hechter. Am verkaufsoffenen Sonntag begrüßt das Modehaus jeden Gast mit einem Kaffee und bietet 20 Prozent auf alles, auch auf bereits reduzierte Ware. Als besonderes Highlight für die begleitenden Männer bietet das Modehaus den Balkon mit Blick auf die Wiesent. Während die Frauen entspannt die sommerliche Kollektion entdecken, können die Männer mit einem frischen Kaffee auf dem Balkon entspannen.

Sein mögliches neues (Familien-)Auto kann man beim Autohaus Rachinger finden. Und es lohnt sich besonders, hier vorbeizuschauen. Das Opel-Autohaus feiert 120 Jahre Sondermodelle. Das heißt, Autos mit hochwertiger Ausstattung bietet Opel mit bemerkenswerten Preisvorteilen an. Mit dazu erhält der Kunde die Opel Flat - das heißt, drei Jahre Inspektion, Mobilitätsgarantie und Herstellergarantie sind garantiert dabei. Der Sonntag bietet sich dafür an, dem Autohaus ein Besuch abzustatten oder eine Probefahrt durch das schöne Grün zu machen. Unabhängig von solchen Angeboten ist die Stimmung auch dieses Mal in Forchheim unschlagbar. Kommen Sie vorbei, erleben Sie die Stadt an dem frühlingshaften Sonntag, trinken Sie einen Kaffee in der Fußgängerzone und genießen Sie den Frühling.