Verkaufsoffener Sonntag in Ebermannstadt

Pünktlich zum Frühlingsanfang veranstaltet Ebermannstadt am 8. März seinen verkaufsoffenen Sonntag - und mit dazu können Besucher zahlreiche Veranstaltungen erleben.

Jahrmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag

Los geht es um 10.30 Uhr mit einem großen Jahrmarkt am Marktplatz und der Hauptstraße - allein hier kann man schon als Besucher alles finden, was das Herz begehrt. Der Eintritt ist frei. Von 12.30 bis 17.30 Uhr öffnen die Geschäfte in der Innenstadt und bieten viele Möglichkeiten zum Shoppen und Entdecken.

Französisch-deutsche Partnerschaft entdecken

Im Zeichen von Freundschaft und Frieden feiert Ebermannstadt die 50-jährige Partnerschaft zwischen Chantonnay und Ebermannstadt mit einer Ausstellung im Heimatmuseum. In Worten und Bildern zeigt sich die innige Freundschaft und die tiefe Verbundenheit, von den Anfängen bis heute, zwischen den beiden Städten, die sich im Laufe von 50 Jahren entwickelt hat.

Geöffnet hat die Ausstellung am Sonntag von 14 bis 17 Uhr und geht noch bis zum 28. Juni.

Großer Second-Hand-Basar

Von 14 bis 16 Uhr lädt der Mütterzentrum Ebermannstadt e.V. zum Second-Hand-Basar in die Stadthalle Ebermannstadt ein. Alles rund ums Kind wird von privaten Selbstverkäufern und -verkäuferinnen und im begrenzten Rahmen von gewerblichen Verkäufern und Verkäuferinnen angeboten. Geheimtipps zum Sonntag Um nicht den Überblick bei den vielen Angeboten zu bekommen, gibt es ein paar Geheimtipps zum verkaufsoffenen Sonntag in Ebermannstadt.

Eismanufaktur

Die Eismanufaktur hat am Sonntag in einer großen Vitrine die feinste Auswahl an Eistorten und Cheesecake-Variationen. Mit dazu bietet die Eismanufaktur aus Premium-Eissorten an: Pistazie-, Haselnuss- und Erdnuss Curi Curi.

Schichten aus Nuss-Schokolade und Eis wechseln sich ab und werden mit der jeweiligen Nusssorte gekrönt. Zusätzlich dazu bieten sie Egg Waffeln an. Diese können in der Tüte mit verschiedenen Füllungen gegessen werden, sind aber auch Füllung sehr lecker.

Fey & Eye

Fey & Eye leert seinen Lagerbestand an Adidas-Sonnenbrillen - und bietet sie mit 30 Prozent Rabatt im Abverkauf an. Darüber hinaus überrascht er seine Besucher mit dem kleinsten Sehtest der Welt. Interessierte können die neuesten Brillentrends bestaunen, die Georg Fey von der Optiker-Messe aus München mitgebracht hat.

Cafe Danieli

Café Danieli bietet an allen Tagen eine köstliche Auswahl an Dingen, mit denen man sich den Nachmittag versüßen kann. An guten Tagen kann man bei einem frischen Eis mit einem feinen Kaffee die Frühlingssonne genießen, an regnerischen Tagen erfreut die große Auswahl an heißen Waffeln und hausgemachtem Apfelstrudel die Besucher.

Geck Parkett- und Bodentechnik

Geck Parkett- und Bodentechnik lädt seine Besucher zu Kaffee und Küchla von 13 bis 17 Uhr ein - dabei kann man die neuen Designböden, Dielenmuster und Edeldielen aus Österreich und Schweiz bestaunen. Die Dielen aus Zillertal sind als Sonderanfertigung extrabreit und haben einen besonderen und edlen Stil.

Kommen Sie vorbei und nehmen Sie sich am Sonntag, 8. März, die Zeit, in Ebermannstadt zu bummeln. Bei den vielen Möglichkeiten findet jeder etwas. Ebermannstadt freut sich auf seine Besucher.