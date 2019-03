Verkaufsoffener Sonntag in Ebermannstadt

Am Sonntag, 10. März, öffnen die Geschäfte in Ebermannstadt von 12.30 bis 17.30 Uhr ihre Türen und laden zu einem entspannten Shoppen am Sonntagnachmittag ein.

Optik Schütz bietet eine völlig neue Art der Augenvermessung an. Mit dem DNEye Scanner und der innovativen 3-D-Augenvermessung ist der Optiker nun in der Lage, die individuelle Anatomie des Auges zu vermessen und überträgt die dabei gewonnenen biometrischen Messwerte in das Brillenglas des Kunden und verspricht damit ein gestochen scharfes Sehen, wie man es vorher noch nicht erlebt hat. Neben der neuesten Vermessungstechnik hat Optik Schütz auch die aktuellsten Brillen-Trends. Augenoptikmeister Erich Schütz war im Januar wieder auf der internationalen "opti"-Messe für Optik und Design und weiß, was gerade "in" ist: "Dieses Jahr sind wieder runde Brillen stark gefragt. Darüber hinaus geht der Trend zu Fassungen aus Kunststoffmaterial."

Textil Winkler am Marktplatz 10 heißt mit seinen Kunden den Frühling willkommen. "Der graue Winter ist vorbei, im Frühjahr kann man sich wieder trauen, satte und kräftige Farben zu tragen", so Cäcilie Winkler, Geschäftsführerin von Textil Winkler. Sie bietet ihren Kunden nicht nur die modischen Trends für dieses Jahr an, sondern auch einen Ort zum Wohlfühlen. Die Kunden bekommen zur Begrüßung Primeln und werden mit verschiedenen Köstlichkeiten wie Obst oder einem Espresso beim entspannten Einkaufen verwöhnt. Auch der Meisterbetrieb Geck für Parkett- und Bodentechnik freut sich auf seine Kunden an dem Sonntag. Er bietet neben einer umfangreichen und persönlichen Beratung rund um das Thema Parkett und Böden auch köstlichen Kaffee und Kuchen an. Eine willkommene Pause zwischen all dem vielen Shopping am Sonntagnachmittag bietet Eiscafé Danieli am Marktplatz. Es ist noch eines der traditionellen und klassischen Eisdielen. Das Besondere hier sind die natürlichen Zutaten für das Eis, die traditionellen Rezepte und die Vielseitigkeit an Angeboten für die Kunden. Luca De Rocco, gebürtig aus Zoldo, dem Tal der Eismacher, freut sich auf die Besucher. Und falls das Wetter nicht frühlingshaft sonnig sein sollte, gibt es bei ihm auch köstliche heiße Waffeln, Apfelstrudel und Schokosoufflé für jeden Geschmack.