Veitlahmer Kirchweih

Die Evangelische Kirchengemeinde Veitlahm und die Ortsjugend feiern am 19., 21. und 22. Juli 2019 ihre Traditionskirchweih mit allem was dazu gehört: Musik und Tanz, Ortsmadla und Ortsburschen, gutes Essen und Trinken, Spaß und Spiel. Schauplatz des Kerwa-Treibens ist wie in jedem Jahr der idyllische Köttlersgarten.

Natürlich wird in all dem Trubel auch die wunderschöne St.-Veits-Kirche nicht vergessen. Am Fuße des Patersberges mit Blick auf das Maintal gelegen, ist sie weithin sichtbar mit ihrem 38 Meter hohen Turm. Sie bildet den Mittelpunkt der um den Patersberg verteilten Kirchengemeinde mit ihren Orten und Gehöften: Veitlahm und Wernstein mit seinem Schloss, Altenreuth und Höfstätten, Prötschenbach und Rothe Kelter, Wachholder, Ködnitzerberg und sogar ein Teil der Danndorfer Christen, die gern ihre Kirche besuchen, gehören dazu. Mit einem Festgottesdienst am Sonntag um 9 Uhr, bereichert durch den stattlichen Veitlahmer Posaunenchor, will die Kirchengemeinde Gott Dank und Ehre sagen für ihre hochbetagte und doch jung gebliebene, heimelige Dame, die ihren genauen Geburtstag bis heute verschweigt. Denn 1597 bis 1599 entstand ihr Schiff, und erst 1616 wurde ihr Turm fertig gestellt. Gut Ding braucht eben Weile.

Zum Kirchweihauftakt am Freitag, 19. Juli, werden die Besucher ab 18 Uhr mit traditionellem Kerwa-Essen wie Haxen mit Kraut und Krenfleisch mit Kloß verwöhnt. Für Stimmung sorgt in bewährter Weise die Patersbergcombo. Ab 19 Uhr steigt ein Bierpongturnier der Ortsjugend. Ein lustiges Spiel mit Bierbechern und Tischtennisbällen.

Sonntag, 22. Juli, ist um 9 Uhr zum Festgottesdienst in die St.-Veits-Kirche eingeladen. Anschließend trifft man sich zum Frühschoppen "unter den Birken" mit dem Posaunenchor Veitlahm. Ab 12 Uhr lockt ein fränkischer Mittagstisch. Es gibt Rouladen, Schweine- und Rinderbraten. Um 14.30 Uhr findet der "Tanz um die Linde" statt, anschließend herrscht Festbetrieb.

Für die kleinen Kirchweihbesucher wurde ein abwechslungsreiches Kinderprogramm auf die Beine gestellt, unter anderem lädt Roland Friedrich zum Schnitzen ein. Auch das Spielmobil ist vor Ort. Die Erwachsenen können sich derweil bei Kaffee und Kuchen und den Klängen des Musikvereins Mainleus amüsieren. Ab 18 Uhr spielt die Kerwa-erprobte Band "dieDoh" zum Tanz auf.

Am Montag, 22. Juli, herrscht nach dem ganztägigen Rumspielen der Kerwa-Jugend durch die Gemeinde ab 18 Uhr Festbetrieb. Nach dem Tanz der ehemaligen um die Linde um 19 Uhr sorgen anschließend "Speedy & Karl-Heinz" , auch bekannt als "d'Kleeblätter", für Stimmung und Musik. Übrigens: An allen Tagen herrscht Barbetrieb.

Ein bekannter ganzheitlicher Geheimtipp: Eine Wanderung über den Patersberg mit seinem Aussichtsturm "Schaudichum" über den Wasserfall und das Steinloch zur Kirche und dann zur Einkehr in den gemütlichen Biergarten der ehemaligen Gastwirtschaft Köttler, dem Festplatz. Auf zahlreichen Besuch freut sich die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Veitlahm.