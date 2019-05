"Unterm Regenbogen" wird gefeiert

Lichtdurchflutete Räumlichkeiten, ein stimmiges Farbkonzept, eine durchdachte Architektur: Die generalsanierte Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" in der Louis-Dietrich-Straße in Unterrodach präsentiert sich in einem frischen "Outfit", liebevoll gestaltet bis ins Detail. Entstanden ist ein wunderbarer Ort für Kinder mit jeder Menge Platz zum Herumtollen, Spielen, Lachen und Lernen.

Bei einem "Tag der offenen Tür" sind am Sonntag, 26. Mai, alle Interessierten eingeladen, sich selbst ein Bild von der gelungenen Baumaßnahme zu machen. Der Festtag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im aufgestellten Zelt im Gemeindehaus-Garten. Der offiziellen Einweihung um 11 Uhr in den neuen Räumlichkeiten schließen sich Grußworte und ein Sekt-Empfang an. Ab 12 Uhr besteht die Möglichkeit eines Mittagessens vor Ort.

Buntes Familien-Fest

Der Festbetrieb für Jung und Alt ab 14 Uhr startet mit tollen Aufführungen der Kinder. Diese dürfen sich unter anderem auf eine Hüpfburg und das Spielmobil des Landkreises Kronach, eine große Tombola, Kinderschminken und vieles mehr freuen. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen aber auch deftigeren Speisen bestens gesorgt. Beendet wird das Fest um 17 Uhr mit "Paukenschlag". Herzliche Einladung ergeht an die gesamte Bevölkerung.

Die Kinder und Erzieherinnen sind schon umgezogen

Bereits in der zweiten Mai-Woche ist die sanierte Kita wieder in Betrieb gegangen und die Kinder und Erzieherinnen, die seit Sommer 2018 im benachbarten Gemeindehaus umgesiedelt waren, konnten Einzug halten. Der "Charme" der 35 Jahre alten Räumlichkeiten ist inzwischen einem modernen Bau gewichen, in dem die Jungen und Mädchen bedarfsgerecht untergebracht sind und gefördert werden.

"Die Mitbestimmung der Kinder nimmt einen hohen Stellenwert im alltäglichen Arbeiten ein", erläutert Kindergarten-Leiterin Stefanie Beiergrößlein das teiloffene Konzept der unter Trägerschaft der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Unterrodach stehenden Einrichtung. Die überschaubare Größe mit einer Krippen- und zwei Kindergartengruppen ermöglicht eine sehr familiäre Atmosphäre, in der sich die Jungen und Mädchen geborgen fühlen. Gruppenübergreifend können sich diese in den liebevoll gestalteten Räumen frei bewegen. Mittelpunkt des Gebäudes bildet das helle Foyer, das die Kinder und bringenden Eltern in einladender Form willkommen heißt. Entstanden sind eine kreative Garderobe mit Versteck-Nischen, ein Bau-Raum, ein Kreativ-Raum, ein Gruppenraum mit dem Schwerpunkt Verkleiden, Kochen und Kuscheln, eine Lern-Werkstatt mit Montessori-Materialien, ein Kinder-Bistro für gemeinsame Mahlzeiten, neue sanitäre Anlagen und ein neues Büro für die Kindergarten-Leitung. Bei alledem wurde großer Wert auf eine freundlich-helle, miteinander harmonierende Farbgebung gelegt.

Barrierearme Gestaltung

Die Räume sind durchwegs barrierearm gestaltet, zumal die Kita auch Kinder in Einzelintegration aufnimmt. Keine Veränderungen erfolgten bei der im Jahre 2011 angebauten Kinder-Krippe, die sich ganz den Bedürfnissen von Krippenkindern anpasst - ein Paradies für Dreikäsehochs, die krabbeln wollen und das Laufen erlernen möchten.

Ein besonderes Highlight der Einrichtung ist der zauberhafte "versteckte" Garten mit einem alten Baumbestand, der im Sommer wohltuenden Schatten spendet. In der von der Straße her nicht einsehbaren Oase können die Kinder nach Herzenslust herumtoben.

Ein Floß vor dem Eingang

Der Garten, der unter anderem auch über eine Bobby Car-Rennstrecke verfügt, ist bereits nutzbar; wird aber im Laufe des Sommers noch um weitere tolle Gartenspielgeräte ergänzt. Hierzu zählt beispielsweise auch ein lustiges Wackel-Floß. Dieses ist ebenso an die Flößer-Tradition des Ortes angelehnt wie das vom Floßverein Unterrodach eingebaute Floß vor dem Kita-Eingang. Auch in den Räumen selbst wurden viele Naturmaterialien verwendet. Eine lange Tradition hat die Kita aber auch selbst, reichen doch ihre Wurzeln als erste "Kinderschule" im Flößerdorf bis in die 1920-er Jahre zurück.

"Es ist uns vieles gut gelungen", freut sich Pfarrer Andreas Krauter über die so erfolgreiche Maßnahme. Sein großer Dank gilt allen, die hierzu beigetragen haben. Größte Anerkennung zollt er insbesondere dem Kita-Team, das mit großer Energie und Ausdauer die Bauzeit sehr gut gemeistert und sich voller Freude mit vielen guten Ideen in die Neugestaltung eingebracht habe. Die Arbeiten seien von den tüchtigen Handwerkern der bauausführenden - durchwegs regionalen - Firmen unter ausgezeichneter Bauleitung des Architekturbüros Müller sehr fachkompetent umgesetzt worden. So habe man erfreulicherweise sowohl den veranschlagten Zeit- als auch Kostenrahmen weitgehend einhalten können. Finanziert werden die förderfähigen Kosten dankenswerter Weise durch die Gemeinde Marktrodach, die darauf einen staatlichen Zuschuss erhält. Die nicht förderfähigen Kosten trägt die Kirchengemeinde beziehungsweise der Kindergarten. Darüber hinaus erfuhr die Maßnahme - so der Pfarrer - sehr viel freundliche Unterstützung und eine hohe Spendenbereitschaft seitens der Bevölkerung durch Vereine, Firmen sowie Einzelpersonen.

Die religiöse Erziehung spielt in der Einrichtung, in der der christliche Glauben im Alltag und im gemeinsamen Miteinander gelebt wird, eine große Rolle. Kinder aller Konfessionen sind hier gleichermaßen herzlich willkommen. Aufgenommen werden diese bereits ab drei Monaten. Die Krippe und die Regelgruppe sind derzeit voll besetzt. Ab dem kommenden Kiga-Jahr werden Plätze frei. Gerne können sich Eltern diesbezüglich an die Kindergarten-Leitung wenden. Auch ein "Reinschnuppern" der Kinder kann nach vorheriger telefonischer Absprache gerne erfolgen. hs