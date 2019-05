Der Verein der Fendt-Freunde Bocklet lädt bereits zum siebten Mal auch heuer wieder sowohl aktive Teilnehmer als auch Schaulustige am ersten Juni-Wochenende zum beliebten Traktortreffen auf den großen Parkplatz neben dem Bad Bockler Kurgarten ein.

Motor- und Technik-Fans und alle anderen Besucher dürfen wieder auf tolle Überraschungen gespannt sein, denn nicht einmal die Organisatoren wissen, wie viele und welche Fahrzeuge, teilweise sogar mit angehängtem Ackerbaugerät, zur Veranstaltung kommen werden. Nur eines steht schon jetzt fest: Stimmung und Unterhaltung werden wieder von beliebten Blaskapellen aus der Region angeheizt. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Die größte Spannung für die Fendt-Freunde ist die Ankunft der Schlepper. Zünftig wie die Fahrzeugschau ist auch das gastronomische Angebot von Steak und Schäufele bis zu Haxen und dem speziellen Fendt-Bier.

Zünftig ist teilweise sogar das Rahmenprogramm, denn zum ersten Mal kommt Holzschnitzer Robert Reuscher aus Burghausen. Wenn Reuscher seine Kettensäge ansetzt, dann fliegen die Späne. Ungefährlich ist dagegen das Kinderschminken, das Toben in der Hüpfburg oder der Streichelzoo mit den Rhön-Alpakas und den Tieren vom Bauernhof.

Am Samstagabend, 1. Juni, macht die Musikkapelle Poppenhausen Stimmung. Am Sonntag, 2. Juni, gleich nach dem Weißwurstfrühstück, 9 Uhr, mit Bürgermeister Andreas Sandwall (CSU), wird zum ersten Mal die Jugendband "Project Heaven" den traditionellen Jugend- und Familiengottesdienst, 10 Uhr, mit Pfarrer Michael Kubatko begleiten. Anschließend gibt es die obligatorische Traktorsegnung - vielleicht fährt der Pfarrer sogar selbst. Ab 11 Uhr spielt zum Frühschoppen die Blaskapelle Bad Bocklet auf, nach dem Mittagessen haben die Kinder der "Bockleter Saalehüpfer" ihren Tanzauftritt und nachmittags heizen die acht Musiker von "Bedörend Röhrend" ein. An beiden Tagen lockt ein vielfältiges gastronomisches Angebot, am Sonntag zusätzlich Kuchen und Torten.S. von Dobschütz