Tennenfest in Windischenhaig

Wenn die Freiwillige Feuerwehr Windischenhaig im Juni zu ihrem traditionellen Tennenfest einlädt, herrscht in der Regel allerfeinstes Sommerwetter. Und auch für das kommende Wochenende lassen die Vorhersagen auf angenehmes Biergartenwetter hoffen.

Bis ins Jahr 1976 reichen die Anfänge der Traditionsveranstaltung zurück, als in Affalterhof und ein Jahr später im Biergarten des Gasthauses Hereth-Hahn ein Sommer- bzw. Gartenfest abgehalten wurde.

Die anfangs nur für die Aktiven gedachte Veranstaltung war dermaßen gut besucht, dass der Feuerwehrverein am 29. Juli 1978 erstmals ein Tennenfest organisierte. Das landwirtschaftliche Anwesen von Manfred Kaßel, jahrzehntelang als Vorsitzender und Kommandant Ideengeber der Windischenhaiger Wehr, bot optimale Voraussetzungen. Rückblickend stellte Manfred Kaßel bei der Jahreshauptversammlung am Dreikönigstag 1979 erfreut fest: "Das Risiko, unser Sommerfest als Tennenfest in größerem Rahmen abzuhalten, hat sich gelohnt!"

Bei herrlichem Wetter erlebte die Auftaktveranstaltung einen enormen Zuspruch, der bis heute anhält.

Dorfgemeinschaft wird gepflegt

Am kommenden Wochenende, 22./23. Juni, ist es nun das 40. Mal, dass auf dem Anwesen Kaßel am Ortseingang die Dorfgemeinschaft gepflegt wird.

Um das Festgelände herzurichten und den vielen Gästen, die auch aus den umliegenden Dörfer gerne in den kleinen Kulmbacher Stadtteil kommen, ein paar vergnügliche Stunden bereiten zu können, ist von den Vereinsmitgliedern einiges an Arbeiten zu leisten. Die Maschinenhalle muss leergeräumt, bestuhlt und eine Bar eingerichtet werden. Ob Bühne, Toilettenwagen oder Verkaufsstände - im Laufe der Jahre hat die Windischenhaiger Wehr ihr Equipment für das Tennenfest stets erweitert und perfektioniert.

Viele Jahre fand das Tennenfest Ende Juli am ersten Bierfestsamstag statt. Doch da in dieser Zeit bei den bäuerlichen Erntemaßnahmen Hochbetrieb herrscht, wurde der Termin auf Juni vorverlegt. Feuerwehr Windischenhaig besteht seit 150 Jahren Erstmals seit Jahren wurde 2015 wieder an zwei Tagen gefeiert. Neben dem traditionellen Festbetrieb am Samstagabend (ab 18 Uhr), fand am Sonntagnachmittag erstmals auch ein Familiennachmittag an. Nachdem die Resonanz an dieser Programmerweiterung sehr gut war, wurde dieses Angebot beibehalten (siehe Infokasten). Das Tennenfest 2019 startet am Samstag, 22. Juni, um 16 Uhr mit einer Großübung, bei der die Feuerwehr Windischenhaig, die bereits seit 150 Jahren besteht, ihre Leistungsfähigkeit demonstriert. Daran beteiligen sich auch mehrere Feuerwehren aus Kulmbach Stadt und Land. Ab 18 Uhr ist dann bei freiem Eintritt zum Stimmungsabend mit den Safaris eingeladen.

Die Gruppe besteht bereits seit 1983 und legte schon immer großen Wert auf "echte Live-Musik", das heißt, die Musik kommt nicht, wie bei vielen anderen Gruppen, von vorgefertigten Midifiles, die dann beim Auftritt über Soundmodule und Synthesizer abgespielt werden, sondern wird von jedem Musiker per Hand gespielt. "Musik soll Spaß machen, und dies soll auch beim Publikum zu spüren sein", so Marco Hagen (Gitarre, Gesang), Volker Genk (Schlagzeug, Gesang) und Hermann Horner (Keyboards, Akkordeon, Gesang). Gespielt werden Hits, Oldies, deutsche Schlager, Volksmusik, Rock- und Countrysongs, Partymusik, und auch Musikwünsche werden gerne erfüllt.

Kaffeespezialitäten und selbstgebackene Kuchen

Zum Familiennachmittag am Sonntag ab 13.30 Uhr verwöhnt die Feuerwehr Windischenhaig ihre Besucher mit Kaffee und Kaffeespezialitäten.