Tag des offenen Gewerbegebietes Adelsdorf

Am Sonntag, 30. Juni, präsentiert Adelsdorf seine Leistungsfähigkeit - seit dem Jahr 2012 das zweite Mal. Insgesamt 37 Betriebe aus Dienstleistung, Handel, Industrie und Handwerk stellen sich im Gewerbegebiet von 11 Uhr bis 18 Uhr vor und stehen interessierten Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort. Die 22 im Gewerbegebiet ansässigen Firmen bieten den restlichen 15 Unternehmen aus Adelsdorf gerne Platz, um sich ebenfalls präsentieren zu können.

Staunen Sie über die bunte Vielfalt der Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Lernen Sie die innovativen Köpfe dahinter kennen, die sich auch als attraktive Arbeitgeber präsentieren. Gewinncoupons in Form von Schlüsseln, die dem Amtsblatt beiliegen, können Sie am Gewerbetag in Gewinnboxen am Info-Point einwerfen. Es winken attraktive Preise. Auch am Info-Point selbst erhalten Sie neben Gewinncoupons Flyer mit den Standorten aller teilnehmenden Firmen und den Haltestellen des Nostalgie-Busses, der wie im Jahr 2012 die Besucher im regelmäßigen Rhythmus durch das Gebiet kutschiert und an allen 22 "Points" anhält.

Dorsch, Sanitär- und Heizungsbau in der Hochstraße 4 steht für innovative Lösungen in den Gewerken Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Man kann sich über verschiedene Heizungssysteme von Gas, Pellet, Öl bis hin zu Solarsystemen und Wärmepumpen informieren. Außerdem gibt es die Möglichkeit "Aqua Cleans", Hauswasserstationen und mehr zu testen und zu bewundern.

Die Firma "Intakt Prüfdienste" ist seit 1. Januar 2016 ein Serviceunternehmen der Barmherzigen Brüder gemeinnützige Behindertenhilfe GmbH. Betriebsleiter Helmut Mixa zeigt vor Ort, wie man mit Prüfgeräten für ortsveränderliche elektronische Betriebsmittel arbeitet. "Intakt Prüfdienste" ist ein integrativer Betrieb und je eine Elektrofachkraft arbeitet mit einem Menschen mit Beeinträchtigungen zusammen. Da die Firma aus Gremsdorf ist, ist sie bei Dr.C.Soldan am Dr. Carl-Soldan-Platz 1 zu finden.

Die Schreinerei Münch, der zuverlässige Möbelschreiner aus Adelsdorf Obere Bachgasse 13, baut alle Möbel nach Maß. Es werden stets individuelle Wünsche berücksichtigt. Auch Türen und Zimmertüren, sowie Ladeneinrichtungen und Einbauschränke werden gefertigt. Da die Firma in der Oberen Bachgase beheimatet ist, findet sie an diesem Tag Unterschlupf bei der

Firma Röckelein Metallbearbeitung in der Höchstadter Straße 39. Diese präsentiert am Sonntag ihren neuen Tru-Laser 2030 (L82) fiber, der Konturen aus Blech schneidet. Auch die CNC Dreh- und Fräsmaschinen sind im Einsatz. Durch die jahrelange Erfahrung in der Fertigung von Einzelteilen und Serien aus Kunststoff, Stahl, Edelstahl und Buntmetallen begeistert die Firma seit langem internationale und regionale Kunden.

Die Gemeinde und alle Betrieben freuen sich über zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus nah und fern und wünschen allen schon heute ein paar schöne Stunden auf der "etwas anderen" Gewerbeschau!

Adelsdorf ist über die Autobahn A3, Ausfahrt Höchstadt-Ost, die A73 und die B470 leicht zu erreichen und an diesem Sonntag ein lohnendes Ziel!