Der Bezirk Oberfranken lädt im Juli zum Tag der Franken in die benachbarten Städte Neustadt bei Coburg (Bayern) und Sonneberg (Thüringen) ein. Am Wochenende des 6. und 7. Juli 2019 richtet der Bezirk Oberfranken gemeinsam mit der bayerischen Staatsregierung und den Städten Neustadt bei Coburg und Sonneberg den 14. Tag der Franken aus. Erstmals findet diese überregionale Großveranstaltung im Zeichen des fränkischen Rechens länderübergreifend statt. Die Ausrichter machen damit deutlich: Franken sind auch über Bayerns Grenzen hinaus beheimatet.

Die umfangreichen Planungen und vielfältigen Einzelveranstaltungen nehmen mehr und mehr Gestalt an: Ein Programm, das mit seiner Fülle von Veranstaltungen die Auflage 2019 des seit 2007 begangenen Tages der Franken ebenso aus der bisherigen Reihe heraus hebt.

Gemeinsam, fränkisch, stark

Das oberfränkische Neustadt und das fränkisch geprägte Sonneberg im äußersten Süden Thüringens sind seit Jahrhunderten engstens miteinander verbunden. Umso schwerer wog die 40-jährige widernatürliche Trennung der unmittelbar aneinander liegenden Partner- und Nachbarstädte während der deutschen Teilung. Heute haben sie zusammen fast 40 000 Einwohner und bilden einen erfolgreichen gemeinsamen Wirtschafts-, Bildungs- und Sozialraum, den Vollbeschäftigung und Prosperität kennzeichnen. Unter dem Dach der Europäischen Metropolregion Nürnberg kooperiert das Städteduo seit einigen Jahren noch enger und forciert unter der Marke "SON.NEC - GEMEINSAM.FRÄNKISCH.STARK" die gemeinsame Entwicklung. Der Tag der Franken 2019 soll gelebter Ausdruck des Miteinanders in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sein. "Die Entscheidung für die gemeinsame Bewerbung der Städte Neustadt bei Coburg und Sonneberg soll deutlich machen, dass Franken über die Landesgrenzen Bayerns hinaus beheimatet waren und sind. Beide Nachbarstädte haben die jahrzehntelange Trennung und die Wiedervereinigung in besonderer Weise erlebt", begründet Bezirkstagspräsident Henry Schramm die Festlegung des Bezirkstags von Oberfranken auch im Hinblick darauf, dass sich im kommenden Jahr der Fall der Mauer zum 30. Mal jährt.

Gemeinsame Chancen

Insofern lag es nahe, die gemeinsame Wort-Bild-Marke der beiden Städte zum Motto des 14. Tags der Franken zu erklären. Unter anderem hierauf verständigten sich die beteiligten Akteure vor Kurzem bei einem Arbeitsgespräch im Sonneberger Rathaus. Unter dem Leitmotiv "GEMEINSAM.FRÄNKISCH.STARK" wollen beide Städte ihre vielfältigen Berührungspunkte vorstellen. Beleuchtet werden dabei die gewachsenen historischen Verbindungen als auch die aktuellen gemeinsamen Projekte. Einen besonders nachhaltigen Berührungspunkt stellt das Zukunftsthema der Wasserstoff-Technologie dar, bei dem man ein Vorreiter ist und die Innovationskraft der Region unterstreichen will. "Zum Tag der Franken wollen wir nicht die geschichtliche Trennung herausarbeiten, sondern die Chancen und Dynamik unserer engen Zusammenarbeit aufzeigen. Während Mödlareuth Mahnung der deutschen Teilung ist, bauen wir SON.NEC als Sinnbild der Wiedervereinigung auf. Bei uns wird die Vision von Willy Brandt des `Zusammenwachsens, was zusammengehört` beispielhaft vorgelebt", erklärt Neustadts Oberbürgermeister Frank Rebhan. Sein Sonneberger Amtskollege, Bürgermeister Dr. Heiko Voigt, ergänzt: "Wir freuen uns auf ein großartiges Fest, das in all seinen Ausprägungen hoffentlich viele Menschen aus nah und fern erreicht."

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die Vorbereitungen zum Tag der Franken sind in vollem Gange. An der Spitze der kommunalen Arbeitsgruppe stehen Oberfrankens Bezirksheimatpfleger Prof. Dr. Günter Dippold sowie Martin Stingl, Kulturbürgermeister von Neustadt, und Christian Dressel, 1. Beigeordneter der Stadt Sonneberg. Begeistert von der greifbaren Euphorie vor Ort zeigt sich Prof. Dr. Günter Dippold: "Die länderübergreifende Bewerbung von Neustadt und Sonneberg beweist, dass Franken nicht auf den Freistaat Bayern beschränkt ist. Der Bezirk Oberfranken war von der Bewerbung beider Städte von Beginn an überzeugt. Vor allem freut mich sehr die Begeisterung und Aufmerksamkeit, die vor Ort für den Tag der Franken spürbar ist. Ein derart großes Engagement vieler Akteure ist nicht selbstverständlich."

Darüber hinaus soll es in ganz Franken und den fränkischen Grenzregionen dezentrale Veranstaltungen rund um den Tag der Franken geben. "Unsere Idee, den Tag der Franken dezentral zu veranstalten kam in der Vergangenheit gut an. Deshalb wollen wir auch 2019 daran festhalten", verspricht Bezirkstagspräsident Henry Schramm auch die Kommunen mit fränkischen Wurzeln zu berücksichtigen, die außerhalb der drei Regierungsbezirke Ober-, Mittel- und Unterfranken liegen.

Viele Bausteine

In Neustadt bei Coburg und Sonneberg arbeitet man an einer Vielzahl von Einzelevents, die Bausteine des Tags der Franken darstellen. In Erweiterung des Festwochenendes wird der Tag der Franken deshalb als Zyklus umgesetzt, dessen Beginn das Internationale Puppenfestival am 26. Mai 2019 bereits darstellte und das ebenfalls seit Jahren in beiden Städten stattfindet. Diesem Auftakt folgten im Juni weitere Bausteine, die allesamt unter dem Motto des Tags der Franken liefen und werbewirksam auf das Fest abzielen sollten. Der eigentliche, offizielle Tag der Franken folgt am Sonntag, 7. Juli. Den Höhepunkt bildet dabei ein Festakt der bayerischen Staatsregierung. "Wir haben Ministerpräsident Dr. Markus Söder bereits eingeladen und wollen auch seinen thüringischen Amtskollegen Bodo Ramelow bitten, am Tag der Franken 2019 mitzuwirken", freut sich Bezirkstagspräsident Henry Schramm auf die mögliche Teilnahme gleich zweier Ministerpräsidenten. Bei den Planungen setzt man bewusst auf Nachhaltigkeit. "Wir wollen einen Mehrwert schaffen und aus dem Tag der Franken heraus auch gemeinsame Zukunftsprojekte auf den Weg bringen", erklärt hierzu Neustadts Kulturbürgermeister Martin Stingl.

Hintergrund: Anfänge in Mittelfranken

Der "Tag der Franken" wurde 2006 auf Beschluss des Bayerischen Landtags ins Leben gerufen und soll die vielgestaltige Landschaft und Geschichte der fränkischen Region deutlich machen sowie das Bewusstsein für die Entwicklungskraft und das Innovationspotenzial Frankens stärken. Die zentrale Festveranstaltung zum "Tag der Franken" findet jeweils am ersten Wochenende im Juli abwechselnd in einem der drei fränkischen Bezirke Bayerns statt. Mit der 14. Veranstaltung in Neustadt b. Coburg und Sonneberg findet der "Tag der Franken" unter Federführung des Bezirks Oberfranken erstmals länderübergreifend statt. Zuvor hatte sich der Bezirkstag von Oberfranken einstimmig für eine gemeinsame Bewerbung der beiden Partner- und Nachbarstädte ausgesprochen.

Erstmals fand der "Tag der Franken" am 2. Juli 2006 unter Federführung des Bezirks Mittelfranken in Nürnberg statt, obwohl vom Bayerischen Landtag ursprünglich das Haus der Bayerischen Geschichte mit der Ausgestaltung des Tags der Franken beauftragt wurde.

Der erste "Tag der Franken" in Oberfranken wurde 2007 in Bamberg gefeiert. Es folgten Kulmbach (2010), Bayreuth (2013) und Hof (2016). Seit dem Jahr 2013 verfolgt der Bezirk Oberfranken ein dezentrales Konzept bei der Ausgestaltung des "Tags der Franken". Alle fränkischen Kommunen sind aufgerufen, sich an einer Aktionswoche im Vorfeld zu beteiligen.

Zukunftsorientiertes Franken

Im Zuge des Tags der Franken am 7. Juli bietet die Coburg Stadt und Land aktiv GmbH im Umfeld der kultur.werk.stadt in Neustadt bei Coburg einen genaueren Einblick: Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von Wasserstoff in der Mobilität, so werden unterschiedliche wasserstoffbetriebene Fahrzeuge gezeigt. Sonneberg hat sich mit Förderung über ein Bundesprogramm als Quell- und Forschungsregion für die Wasserstofftechnik ins Spiel gebracht. Auch im Coburger Land gibt es Denkanstöße in dieser Richtung. Dass Franken durchaus zukunftsorientiert ist, soll am Tag der Franken demonstriert werden. Zwischen Neustadt und Sonneberg wird ein Zug verkehren, dessen Lok mit Wasserstoff betrieben wird, ebenso wird ein Bus mit diesem Antrieb präsentiert. Eine Technik, in der Heiko Voigt große Chancen für die Zukunft sieht.

Um die Wirkungsweise von Wasserstoff besser zu verstehen, zeigt die Hochschule Coburg kindgerechte Experimente zum Staunen und Entdecken. In Verbindung mit der angrenzenden bunten Kultur- und Festmeile rund um die kultur.werk.stadt erwartet die Besucher somit ein interessanter Ausflug in die Welt der Technik von morgen und man kann es sich auch einfach nur gut gehen lassen und das Kulturprogramm genießen.

Alle Informationen zum Tag der Franken am 7. Juli in Neustadt bei Coburg und Sonneberg finden Interessierte auch unter www.tagderfranken2019.de.