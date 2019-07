An zwei Wochenenden erwartet die Besucher der "Stockheimer Kultur & Oldtimertage" wieder ein breitgefächertes und hochkarätiges Programm. Start ist am Freitag, 12. Juli, 20 Uhr, mit den Wellküren, dem oberbayerischen Frauen- Musikkabarettterzett im Gemeindesaal mit ihrem brandneuen Programm "Abendlandler". Am Samstag, 13., und Sonntag, 14. Juli, findet ab 12 Uhr im historischen Centhaus mit anliegenden Scheunen wieder ein großer Sommerkunsthandwerkermarkt mit über 30 Ausstellern aus fünf Bundesländern statt.

Höhepunkt am ersten Wochenende ist das Konzert des A Cappella Frauenvokalensembles "Sjaella" aus Leipzig, das am Sonntag, 14. Juli, 16 Uhr, in der St. Vituskirche konzertieren wird. Der Eintritt dazu ist frei. Am Mittwoch, 17. Juli, wird Märchenerzählerin Heidi Andriessens, 19 Uhr, in der Unteren Mühle Märchen vortragen. Am Freitag, 19. Juli, startet um 10 Uhr am TSV- Gelände das Oldtimertreffen mit einem Fahrzeugteile und Flohmarkt. Am selben Abend wird das neue Rhöner Bläserensemble "Die Blechköpf" im Hof des historischen Centhauses ab 20 Uhr mit anspruchsvoller böhmischer Musik die Zuhörer begeistern. Am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juli, werden viele Traktoren, Motorräder und Auto-Oldtimer aus ganz Deutschland am TSV- Gelände zu sehen sein. Samstag startet um 10 Uhr die traditionelle Rhönausfahrt. Am gesamten Wochenende gibt es einen Teile und Flohmarkt. Am Samstagabend ab 20 Uhr ist im Hof des Centhauses bereits zum vierten Mal das junge Schweinfurter Saxophonquartett "Passion4Saxxes" mit Jazz und Musicalklassikern zu hören. Alle Veranstaltungen mit Ausnahme der Wellküren sind kostenfrei. Information unter www.gemeinde-stockheim.de oder Tel.: 09776/5472.