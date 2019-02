Steinwiesen in närrischer Hand

Faschingsendspurt in Steinwiesen: Am Samstag, 2. März, findet in der Kulturhalle der legendäre Kriegertanz statt. Vorher startet der "internationale Zapfenstreich der Friedbirds und Quergstraftn" auch in diesem Jahr wieder um 17 Uhr beim Gasthof Goldener Anker, und die lauten, guten und schlechten Töne aus den neuen und altersschwachen Instrumenten werden durch die Straßen der Faschingshochburg Steinwiesen dringen. Am Sonntag, 3. März. schlängelt sich der Gaudiwurm durch die Straßen, danach findet die Proklamation in der Kulturhalle statt. Alternativ kann man im Café Flori im Feuerwehrhaus feiern, sich nach dem Umzug in der Rodachperle einfinden oder ab 17 Uhr das Leitsch-Cafe stürmen. Den Abschluss des närrischen Wochenendes bildet heuer zum ersten Mal der Rosenmontagsball in Wagners Hotel.

Partystimmung vor und nach dem Gaudiwurm

Partystimmung in ganz Steinwiesen verheißen die Platzkonzerte der beteiligten Musikkapellen ab 12.45 Uhr an dem bereits bekanten Plätzen. Fürs leibliche Wohl sorgen die Teams der Mitgliedsvereine der FGS in den Bratwurstständen beim "Präsidentenfritzla" und am Schulhofvorplatz. Unterstützung findet der Gaudiwurm auch durch befreundete Faschingsgesellschaften, die mit Wagen und Fußgruppen dabei sind. Aus Bad Steben hat sich eine Gruppe angesagt, und auch die Stadt Wallenfels bereichert mit ihrem Prinzenpaar Andreas I. und Bea I., Flößergarde, Bürgermeister und Elferrat den Zug. Die Narren aus Teuschnitz haben sich ebenfalls angemeldet.

Nach dem Umzug werden bei der Proklamation in der Kulturhalle das Kinderprinzenpaar Moritz I und Ida I. sowie das Prinzenpaar Anna II. und Robert II. Einzug halten und die Narrenschar begrüßen. Die Prinzenpaare werden begleitet von der Minigarde, der Kinderprinzengarde, der Jugendgarde, den jungen Damen der großen Garde, den Tanzmariechen, dem Kinderelferrat mit jungen Burschen und den starken Männern des Elferrats. Für die musikalische Unterhaltung in der Kulturhalle sorgen "Ali und Querchel" aus Nordhalben. sd