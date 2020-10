Stadtsteinach lädt zur Kirchweih ein

Von Donnerstag, 8., bis zum Montag, 12. Oktober 2020, dreht sich in Stadtsteinach alles um die traditionelle Kirchweih. Der Festgottesdienst zum Kirchweihfest am kommenden Sonntag in der ehrwürdigen Katholischen Pfarrkirche St. Michael beginnt um 10 Uhr. In der evangelischen Christuskirche findet der Gottesdienst bereits um 8.45 Uhr statt.

Jede Menge Gaumenfreuden

Doch auch für die weltlichen Genüsse ist bestens gesorgt. Ein buntes Angebot und vor allem die kulinarischen Köstlichkeiten wie Schlachtschüssel, Krenfleisch oder Sauerbraten in den Gaststätten "Weißes Rößl", "Waldschänke" und "Ratskeller" versprechen an allen Kirchweihtagen jede Menge Gaumenfreuden. Zum Beispiel im H&H Imbiss, wo Hansi Hümmer am Donnerstag und Freitag von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 19 Uhr zu seiner Kerwa einlädt (abends herrscht kein Zeltbetrieb).

Auch das Team der TSV-Sportgaststätte verwöhnt die Gäste während der ganzen Kirchweih mit leckeren Kerwaspezialitäten wie Siedwürste, Kesselfleisch, Schlachtschüssel, Krenfleisch, Sauerbraten, Wild und Gansbrust. Und auch Schüßler's Landmetzgerei feiert Kerwa und bietet besondere Spezialitäten an. Am Donnerstag gibt es Schlachtschüssel und gekochte Haxen mit Kraut, am Freitag werden Krenfleisch, Pfefferhaxen, Krenhaxen, Grillhaxen mit Kraut, gekochte Rinderzunge mit Krensoße, Sauerbraten und Rinderrahmbraten angeboten.

Kerwa unter Sicherheitsauflagen

Auch wenn Corona-bedingt heuer kein Boccia-Turnier und kein Standkonzert stattfinden, wird es dennoch einige Fahrgeschäfte - Kinderkarussell, Scheibenwischer und Dosenwerfen - sowie einen Süßigkeitenstand für die kleinen und großen Gäste geben. Diese befinden sich auf dem Festplatz in der Knollenstraße. Die Stadt Stadtsteinach bittet darum, die besonderen Hygiene- und Sicherheitsregeln zu beachten: Maskenpflicht auf dem gesamten Festgelände, Alkoholverbot und Mindestabstände.