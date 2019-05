Stadtfest Kitzingen

Wie in jedem Jahr wird beim Kitzinger Stadtfest einiges geboten: Los geht es schon am Freitagabend, 31. Mai, 18 Uhr, wenn die Band am Marktplatz mit Soul die Besucher zum mitgrooven bringt. Im Anschluss spielen die "Roxxbusters" Rockklassiker. In der Kaiserstraße kann bei der Band "King Size Cat" zu Pop- und Rockklassikern getanzt werden. Im IN:HOF bieten zunächst "Retale" Pop Nummern, danach sorgt die Band "Famos" für gute Stimmung. Sport- und Laufbegeisterte sind am Samstag, 1. Juni, gefragt: Um 10 Uhr startet der VR Bank Bonuslauf am Bleichwasen . Um 12 Uhr werden die Sieger bekannt gegeben, an der Bühne kann man sich über verschiedene Aktivitäten von Vereinen und Fitnessstudios informieren oder mitmachen. Für die Kleinen wird es eine Spielstraße geben.

Für mitreißende Stimmung sorgen am Samstag diverse Live-Bands wie "Race" oder die Kitzinger Band "x-rays" am Marktplatz. Zum Tanzen animiert werden die Gäste danach von "Soul Alliance" mit Funk, Blues und Diskosongs. Im IN:HOF gibt es am Abend zunächst von "4 Tex" unplugged Musik vom Feinsten, später bringen die DJs Tobi Neubauer und Mike Moore die Nachteulen mit House Classics zum Grooven. Am Sonntag, 2. Juni, stehen ab 11 Uhr die Musiker von "Swinging Five" in der Kaiserstraße auf der Bühne.

Um 13 Uhr öffnen die Geschäfte in der Stadt zum verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen. Der Einkaufsbummel wird mit der "Monkeyman Band" musikalisch begleitet. Zum Abschluss können sich die Gäste auf einen gemütlichen Kinoabend im IN:HOF freuen. Einlass ist um 20 Uhr, der Film beginnt eine halbe Stunde später. Puren Genuss bieten dazu die kleinen Köstlichkeiten aus dem Picknickkorb, den vier Kitzinger Gastronomen zusammenstellen. Christine Pfanzer