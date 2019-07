Stadtfest in Bischofsheim

Am 20. und 21. Juli wird das Böschemer Stadtfest wieder der beliebte Treffpunkt für Einheimische, Heimaturlauber und Urlaubsgäste sein. Eine breite Palette an kulinarischen Spezialitäten steht auf der Speisekarte, ein abwechslungsreiches Musikprogramm ist geboten, Kunsthandwerkerstraße, Spiel ohne Grenzen und vieles mehr wird geboten: Es ist das Fest des Jahres in Bischofsheim! Erstmals sind Foodtrucks auf dem Bischofsheimer Stadtfest zu Gast. Sie verwöhnen die Festbesucher mit Burger, Hot Dogs, Burritos, Wraps, Tacos, Frozen Yoghurt und Smoothies.

Aber auch der Angelverein bietet wieder seine Fischspezialitäten an, die Gastronomiebetriebe vor Ort bringen Wildbret auf den Tisch. Natürlich gibt es auch Bratwürste, Currywürste und Pommes. Festbetrieb ist am Samstag ab 13 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr. Die Getränkekarte kann sich ebenfalls sehen lassen: Neben dem obligatorischen Rhöner Bier und antialkoholischen Getränken, stehen erlesene Weine und Cocktails am Marktplatz auf derselben, am Samstagabend öffnet zusätzlich die Schnapsbar im Rentamthof. Zum Bieranstich am Samstag, ca. 16.30 Uhr - nach dem ökumenischen Gottes-dienst, der um 16 Uhr das Stadtfest eröffnet - spielt die Maumerkapelle Bischofs-heim.

Ab 20 Uhr rockt Accoustic Jam den Marktplatz. Beim Frühschoppen am Sonntag unterhält ab 11 Uhr die Rhöner Musikkapelle Oberweißenbrunn, gefolgt von dem Feuerbergquintett. Nach einer Tanzeinlage spielen zum Ausklang schließlich die Oldies: insgesamt ein abwechslungsreiches musikalisches Programm.

An beiden Tagen findet ein Kunsthandwerkermarkt, Samstag ab 13 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr, statt. Im Rentamt stellt das "KünstlerKollektiv" Rhön mit Johanna Helle, Johanna Barth, Nico Jendrusch, Sonja Wiesner, Kathrin Hubl, Claudia Fink und anderen Künstlern aus. Am Sonntag lädt die Staatliche Berufsfachschule für Holzbildhauer von 13 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein, hier werden die Abschlussarbeiten der Absolventen präsentiert werden. Den kleinen Festbesuchern steht an beiden Tagen der Wasserspielplatz in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Am Sonntagnachmittag kommen noch eine Hüpfburg, ein kleiner Streichelzoo, Basteln, sowie das "Spiel ohne Grenzen" des Rhönklubs dazu.

Doch auch rund um Bischofsheim gibt es viel zu entdecken: Besuchermagnet Nummer Eins ist der Kreuzberg mit dem Kloster Kreuzberg, Bruder Franz Haus und dem einzigartigen Panoramablick von der Kreuzigungsgruppe aus. Auf halbem Weg zum heiligen Berg der Franken lohnt ein Abstecher auf die Ruine Osterburg. Aber auch der Bauersberg auf der anderen Seite von Bischofsheim - in Richtung Hochrhönstraße - hat Interessantes zu bieten: Besucherbergwerk (Braunkohlestollen), Rothsee, wunderschöne Wanderwege in traumhafter Natur. www.bischofsheim.info.