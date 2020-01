Spielwarenmesse in Nürnberg

Das Team der Spielwarenmesse begrüßt vom 29. Januar bis zum 2. Februar wieder zahlreiche nationale und internationale Händler und Einkäufer auf dem Messegelände in Nürnberg. Für einen gelungenen Messebesuch bietet die Spielwarenmesse ein umfangreiches Serviceangebot und inhaltliche Schwerpunkte für Fachbesucher an.

Inspirierende Themenwelten

Für den Mehrwert vor Ort sorgen verschiedene Sonderflächen. Die Halle 3A der Spielwarenmesse steht für Trendprodukte, Neuheiten, innovative Aussteller und Wissenstransfer. Die TrendGallery zeigt produktgruppenübergreifend die Trends der kommenden Saison mit passenden Produktbeispielen sowie Neuheiten und die ToyAward Nominierten und ausgezeichneten Gewinner. Das New Exhibitor Center und der Gemeinschaftsstand Junge Innovative Unternehmen aus Deutschland präsentieren die Impulskraft aufstrebender Unternehmen. Im Toy Business Forum sprechen Experten täglich zu aktuellen Branchenthemen, Trends und zukünftigen Herausforderungen des Handels. Die LicenseTalks bieten wertvolles Branchenwissen rund um das Lizenzgeschäft. Für Impulse zur Sortimentserweiterung und -gestaltung sorgen die Sonderflächen Toys meet Books, Showtime, Baby- und Kleinkindartikel sowie Tech2Play.

Erlebnisreicher Aufenthalt

Zum richtigen Erlebnis wird die Spielwarenmesse mit dem Besucherbereich im Übergang Halle 3A/4A: Auf die Teilnehmer warten eine interaktive Social Media Station, kurzweilige Spiele mit Spaßfaktor sowie ein kulinarischer Bereich mit vielen Sitzgelegenheiten.

Auf dem Messegelände gibt es außerdem fünf weitere als BesucherLounge ausgewiesene Ruhezonen mit kostenfreien Wasserspendern und Handy-Aufladestationen.

rollyTruck-Line

Engagiert freut sich auch 2020 die eingespielte Messemannschaft von rolly toys darauf viele bekannte, aber auch neue Facheinkäufer aus dem In- und Ausland begrüßen und sie in einem einladenden Wohlfühlambiente empfangen zu dürfen. Die rollyTruck-Line wird in Nürnberg 2020 um den überarbeiteten Nachfolger der beliebten Unimog-Fahrzeuge ergänzt. Anlässlich der im Februar stattfindenden Spielwarenmesse wird das erste Muster präsentiert, eine Auslieferung des neuen Typs ist dann für die zweite Jahreshälfte 2020 vorgesehen. Mit dieser Maßnahme wird der Unimog dem Erscheinungsbild der aktuellen Vorbilder aus Gaggenau angepasst.

HABA: Aussteller der ersten Stunde

HABA, der Spielzeughersteller aus Bad Rodach, gehört zu den Ausstellern der ersten Stunde und wird auch dieses Jahr seine Produktneuheiten präsentieren.