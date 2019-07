Sommerkirchweih Thurnau

Am Sonntag, 28. Juli, feiert Thurnau Hauptkirchweih. Zu Ehren der Sankt Laurentius-Kirche wird am Sonntagmorgen, 10 Uhr, ein Festgottesdienst gefeiert. Auf dem Thurnauer Marktplatz findet den ganzen Tag über der traditionelle Kirchweihmarkt statt. Produkte für den täglichen Bedarf, Kunsthandwerk und Kulinarisches werden zum Kauf angeboten. Auch die Thurnauer Töpfer und Gastronomen wie der "Fränkische Hof" laden zu einem Besuch ein.

Rund um die Kirchweih, von Freitag bis Sonntag, wird ein breites Programm mit Ausstellungen, Konzerten, Schauspiel und Kinderveranstaltungen geboten.

Am Freitag, 26. Juli, findet um 17 Uhr ein Orgelkonzert in der St.-Laurentius-Kirche mit Haruka Saito statt. Um 19 Uhr folgt das Schlosskonzert des Musikvereins Thurnau im Oberen Schlosshof.

Am Samstag, 27. Juli, sind alle Kinder ab 13 Uhr zum Kindertag in das Freibad eingeladen.

Am Sonntag, 28. Juli, beginnt um 17.30 Uhr ein Kirchweihkonzert mit Nina Romy Dörfler (Sopran) und Dr. Ulrich Theißen (Orgel) in der St.-Laurentius-Kirche, um 15 Uhr die Aufführung "Peter und der Wolf" im Kutschenhaus von Schloss Thurnau, um 15.30 Uhr das gemeinsame Singen am Putzenstein und um 19 Uhr die Schlossfestspiele im Unteren Schlosshof.

Die Claus und Julia Tittmann und Axel Krueger laden zu Ausstellungen in die Keramikwerkstatt Tittmann (Berndorf 43) und in das Atelier Krueger (Milzau 4) ein.

Auch das Töpfermuseum, das Nachttopfmuseum in Partenfeld, die Töpferei am Museum, die Töpferei am See, die Töpferei Renner und die Töpferei Noe sind geöffnet und freuen sich über zahlreichen Besuch.

Das ausführliche Programm ist unter www.thurnau.de einsehbar, liegt als Broschüre aus oder kann beim Markt Thurnau unter touristinfo@thurnau.de angefordert werden.