Sommerkerwa Herzogenaurach

Vom 5. bis 14. Juli wird in Herzogenaurach gefeiert, die 68. Sommerkirchweih startet.

Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr ruft am Freitag zur Bierprobe und nachdem Bürgermeister German Hacker die Sommerkirchweih mit dem obligatorischen Fassanstich am Freitag um 19 Uhr auf der Weihersbachbühne eröffnet, bedeutet das noch zehn Tage lang Spaß, Musik, Gemütlichkeit und kulinarische Genüsse.

Die Gäste aus nah und fern erwartet dabei eins der schönsten Feste im Veranstaltungskalender der Stadt mit viel Musik, Bierkellern, Schaustellern sowie fränkischen und internationalen Spezialitäten.

Bier, Baum, Buden - so feiert man die Sommerkerwa

Die Herzogenauracher Sommerkirchweih punktet nicht nur mit Kirchweihbaum und regionalem Bier, sondern auch mit allerlei Fahrgeschäften und Buden. Neben den fränkischen und internationalen Schmankerln auf den Tellern darf auch die Party mit guter Live-Musik nicht fehlen. Darüber hinaus werden aber auch Spezialitäten aus verschiedenen europäischen Ländern angeboten, was sich durch die vielen ausländischen Bürger in der Stadt erklärt. Während der Kirchweih werden die Keller von Vereinen und Gastwirten bewirtschaftet.

Die Festwirte sowie die verschiedenen Bands und Gruppen sorgen im Weihersbach in den zehn Tagen dafür, dass keine Langeweile aufkommt.

Tuba und E-Gitarre, Volksmusik und Cover-Rock: Während der Sommerkirchweih ist das Podium im Weihersbach der Dreh und Angelpunkt für gute Unterhaltung und spitzen Stimmung. Regional und überregional bekannte Bands und Musiker sorgen mit aktuellen und traditionellen Hits auf dem Podium für Stimmung.

Wer es musikalisch lieber etwas "härter" mag, der ist beim Rockkeller genau richtig. Neben dem bunten Treiben auf dem Festgelände und dem gemütlichen Beisammensein auf den Kellern, gibt es während der Sommerkirchweih auch besondere Programmpunkte: vom Fassanstich am ersten Tag bis hin zum großen Abschlussfeuerwerk. Neben dem umfangreichen Angebot der Schausteller, die sich auf dem Verkehrsübungsplatz vor dem ASV Sportplatz ausbreiten, fällt auch die kulinarische Vielfalt auf.

Durchgehend ein aufregendes Programm

Der Freitag beginnt gegen 18 Uhr mit einem Festumzug der Freiwilligen Feuerwehr vom Marktplatz zum Festgelände. Der Spielmannszug zieht vom Marktplatz zum Festgelände und ruft zur Bierprobe. Natürlich leistet die Freiwillige Feuerwehr für die Kirchweih auch wieder ihre Sicherheitswache, damit das Fest ohne Zwischenfälle verläuft.

Starke Eröffnung

Der Bieranstich durch Bürgermeister am Freitag, 5. Juli um 19 Uhr, gibt dann das offizielle Startzeichen und "Wulli & Band" werden den musikalischen Reigen eröffnen. Weitere Infos zum Musikprogramm gibt es im Flyer der Stadt Herzogenaurach.

Ob es um die Buslinien während der Kirchweih geht, um barrierefreie Zugänge oder um die Erreichbarkeit der Festwirte für Tisch- oder Biermarken-Bestellungen, darin findet der Besucher auf alle Fragen Antworten und Informationen. Für alle auswärtige Gäste ist zudem ein Anfahrtsplan zu den jeweiligen Parkplätzen zu finden.

Der Baum steht

Am 6. Juli ab 14 Uhr ziehen dann die Kerwasburschen mit dem Kerwabaum, den Aurach Buam und den Bulldogfreunden von der Einsteinstraße durch die Stadt zum Festgelände.

Hinter dem Kinderspielplatz ist dann gegen 16 Uhr die Muskelkraft der Oldies und Ortsburschen gefragt, wenn es gilt den Baum in die Senkrechte zu bringen. Musikalisch wird das Spektakel von den Ehemaligen der Stadtjugendkapelle Herzogenaurach umrahmt.

Am Sonntag, den 7. Juli um 9.30 Uhr wird es auch in diesem Jahr wieder einen Festgottesdienst auf dem Podium geben. Und am darauffolgenden Montag um 18 Uhr lädt die Stadt wieder ehrenamtlich engagierte Personen im sozialen Bereich zur Kirchweih ein.

Traditionell gibt es am Dienstag ab 14 Uhr wieder den Seniorennachmittag mit der INA-Bigband und den Bürgermeisterbrezen. Auch der Kinder- und Familiennachmittag am Donnerstag, 11. Juli mit Vergünstigungen bei Schaustellern und Festwirten darf nicht fehlen.

Ein großes Abschlussfeuerwerk auf dem Festplatz wird die diesjährige Sommerkirchweih beenden.

Von Freitag, 5. Juli, bis Sonntag, 14. Juli 2019, bietet die Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH anlässlich der Sommerkirchweih wieder drei verschiedene Pendelbusse an. Diese fahren halbstündlich von den Haltestellen "Realschule" und "Burgstaller Weg" aus die einzelnen Haltestellen an. Erwachsene zahlen1 Euro und Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre 0,50 Euro. Kinder bis 6 Jahre in Begleitung Erwachsener fahren kostenlos.

Behindertengerechte Parkplätze befinden sich gegenüber der Langenzenner Straße 1 (gegenüber dem KunstRaum) und direkt vor dem WC-Gebäude in der Ansbacher Straße.

Parkplätze sind im Parkring Zentrum zu finden. P1 ist An der Schütt, P2 befindet sich an den Aurachwiesen, P3 an der Steinernen Brücke, P4 am Rathaus und P5 am Vereinshaus.

Richard Sänger