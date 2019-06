Shoppen und Feiern am Sonntag

Am 2. Juni ist der zweite Verkaufsoffene Sonntag dieses Jahr. Dieses Mal fällt der Tag mit dem ersten Forchheimer Stadtfest vom 30. Mai bis 2. Juni zusammen - so wird das Wochenende zu einem Fest für die ganze Familie.

Überall in der Innenstadt finden in den Tagen verschiedene Aktionen und Veranstaltungen statt. Auf dem Paradeplatz ist um 9 Uhr Jahrmarkt, die Geschäfte der Innenstadt haben von 13 bis 17 Uhr geöffnet und ein Kinderprogramm mit Kinderjonglierkurse, Kinderbingo und Malwettbewerb am Rathausplatz. Die Einzelhändler winken mit Rabattaktionen und tollen Gewinnspielen. Durch ein gemeinsames Sponsoring-Aktion der Stadtwerke Forchheim, des Citymanagements und des neu gegründeten Vereins HeimFOrteil e.V. die Möglichkeit, sein Parkticket vom Parkhaus Kronengarten und von der Tiefgarage Paradeplatz in den Geschäften vor Ort entwerten zu lassen, um so kostenfrei und zentrumsnah parken zu können. Außerdem gibt es Frühschoppen mit Musik am Rathausplatz, in der Hauptstraße, in der Sattlertorstraße und am Marktplatz. Nachmittags treten weitere Bands in der Apothekenstraße und am Alten Zollhaus auf.

Der verkaufsoffene Sonntag ermöglicht es, von 13 bis 18 Uhr gemütlich bei einer ausgelassenen Wochenendstimmung einkaufen zu gehen, Angebote zu entdecken und sich Zeit für sich zu nehmen. Viele Unternehmen und Händler unterstützen den Tag und öffnen am Sonntag ihre Türen.

Zum Beispiel lädt das Opel-Autohaus Rachinger dazu ein, die neuesten Opel-Modelle direkt vor Ort erleben zu können. Das neue, persönliche Traumauto ist hier zum Greifen nah - das Autohaus hat zurzeit ein besonderes Angebot: Leasing und Finanzierung ab 0,49 Prozent.

Dafür bietet sich der Sonntag gut an: sich Zeit nehmen, Autos anschauen und das passende für sich oder die Familie finden. Nehmen Sie sich am Wochenende Zeit, kommen Sie nach Forchheim, feiern Sie gemeinsam mit der Stadt und erleben Sie eine ausgelassene schöne Stimmung zum verkaufsoffenen Sonntag.