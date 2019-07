Schupfen-Kerwa in Heubsch

Heubsch lädt herzlich ein zur 36. Schupfen-Kerwa, die vom 5. bis 8. Juli gefeiert wird. Dazu wird aus dem Kasendorfer Ortsteil wieder in weiten Umkreis geworben. Seit 36 Jahren wird die traditionelle Schupfenkerwa von der Dorfgemeinschaft veranstaltet. Diese, inzwischen weithin bekannte Kerwa, ist eine Gemeinschaftsveranstaltung von der Freiwilligen Feuerwehr Heubsch, den Wanderfreunden Heubsch u. Umgebung e.V., sowie des Gesangverein Heubsch.

Die Vorbereitungen der Kerwatage laufen in Zusammenarbeit der Organisatoren und deren vielen freiwilligen Helfern auf vollen Touren. Dabei kann bei dieser Kerwa festgestellt werden, dass durch die Zusammenarbeit der freiwilligen Helfer der Dorfgemeinschaft und auch deren auswärtigen Mitgliedern den Kerwabesuchern ein gutes Preis-Leistungsverhältnis angeboten werden kann. Dies schlägt sich auch auf die stetig steigende Zahl von Kerwabesuchern nieder. Die Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten lässt keine Wünsche offen. Angeboten werden zum Beispiel Schweinshaxe und Krenfleisch, Brathähnchen, Weißwürste, Steaks, Bratwürste, Fisch- und Lachsbrötchen, Käsestangen, Obatzer sowie hausgemachte Kuchen und Torten.

Für musikalische Unterhaltung und Abwechslung an allen Tagen ist bestens gesorgt. Zur Unterhaltung und Tanz spielt am Freitag " Little Lui ", am Samstag gibt's Unterhaltungsmusik mit Peter Birk und am Sonntag spielt Klaus Albrecht. Den Kerwaausklang am Montag ab 18 Uhr mit Unterhaltungsmusik und Tanz übernimmt das "Duo California". Alle Musiker garantieren gute Unterhaltung.

Die Heubscher Dorfgemeinschaft hat sich mit den Vorbereitungen für die 36. Schupfenkerwa wieder alle Mühe gemacht und lädt die Bevölkerung dazu herzlich ein.

Zünftig gefeiert wird an allen Tagen in der großen Maschinenhalle mit angebautem Festzelt am Ortseingang von Heubsch an der Zufahrtsstraße von Kulmbach kommend. Kostenlose Parkplätze sind reichlich vorhanden. Wie auch in den Vorjahren ist an allen Kerwatagen der Eintritt frei. Für die Kinder wird ebenfalls für Unterhaltung gesorgt. Für jede Menge Kurzweil steht das Angebot des Schausteller-Unternehmens Wiesel aus Thurnau parat. Es ist sicher für jeden etwas im Angebot.

Am Kerwasonntag um 9.30 Uhr findet ein Zeltgottesdienst unter Mitwirkung der Gitarrengruppe als Ersatz für den üblichen Gottesdienst in der Kasendorfer Kilianskirche statt. Ein Weißwurst-Frühschoppen schließt sich an.