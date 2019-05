Schummeltag Street Food Festival Kulmbach

Essen ist nicht nur Bedürfnisstillung, Essen ist viel mehr - Essen ist gesellig, Essen ist abwechslungsreich, Essen ist ein Lebensgefühl! Genau das soll mit dem Kulmbacher Street Food Festival zelebriert werden. "Entdecke die Freude und die Liebe zum Essen und gönn dir Deinen Schummeltag! Wir sagen nein zum Fast Food aus der Schachtel und freuen uns vielmehr auf originelles, echtes und mit viel Liebe zubereitetes Essen - für euch frisch vor Ort in aufwändig gestalteten Foodtrucks und Ständen kreiert - super lecker und mindestens genauso schnell", verspricht Organisator Hendrik Kuhlmann.

Vom 31. Mai bis 2. Juni ist das Schummeltag Street Food Festival zurück in Kulmbach an einem neuen Ort: 2019 darf auf dem EKU-Platz in Kulmbach ordentlich probiert und geschlemmt werden, und der Eintritt ist 2019 frei. Präsentiert werden diesmal über 20 Trucks und Stände mit kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt.

Jeder Truck und Stand hat dieses Jahr Probierportionen zu einem Probierpreis an Bord. Man kann sich also an vielen Trucks durchprobieren.

Natürlich darf auch ein buntes Rahmenprogramm nicht fehlen - ganz gleich ob musikalisch oder familienfreundlich. Gemütliche Sitzbereiche, Musiker, Hüpfburg und vieles mehr wartet auf die Besucher.

"Zeit für Euren Schummeltag - gönnt Euch!", laden Veranstalter und die Food-Truck-Betreiber herzlich ein.

Verlockendes Angebot

Auf dem EKU-Platz in Kulmbach werden beim Schummeltag Street Food Festival 2019 wieder über 20 Anbieter mit ihren Trucks, Trailern und Ständen den Gaumen verwöhnen. Unter Anderem gibt es leckere Burger und BBQ, Spezialitäten aus Spanien, Süßes wie Bubble Waffeln, Donuts oder Ice Cream Rolls als auch Wild, Veganes und Vegetarisches - und natürlich allerlei Getränke wie Cocktails und natürlich gutes Bier aus der Region.

Ein Besuchermagnet

Schon seit 2017 erfreuen die Schummeltag Street Food Festivals die Gaumen von über 100 000 Besuchern. Egal ob in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen oder Rheinland-Pfalz: Bei diesen Festivals wird ausgezeichnetes Street Food gepaart mit einem tollen Rahmenprogramm geboten. "Umso mehr freuen wir uns mit unserem Schummeltag Street Food Festival dieses Jahr wieder zurück in Kulmbach auf dem neuen EKU-Platz sein zu dürfen, damit freien Eintritt garantieren können und den Besuchern mit einer großen Auswahl an leckeren Speisen und Getränken ein kulinarisches Wochenende zu bereiten", sagt Veranstalter Hendrik Kuhlmann.

Weitere Infos:

Betriebszeiten: Freitag, 31. Mai, von 16 bis 22 Uhr; Samstag, 1. Juni, von 12 bis 22 Uhr; Sonntag, 2. Juni, von 11 bis 21 Uhr Veranstaltungsort: EKU-Platz, Kulmbach

Mindestalter: Keines

Eintrittspreise: der Eintritt ist frei

Facebook: https://www.facebook.com/events/1147298282141423/