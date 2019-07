Als eines der schönsten Feste in der Stadt wurde das alljährliche Schützenfest in Weismain bezeichnet. Und neben dem Schießsport steht an dem Wochenende vom Freitag bis Montag, 2. bis 5. August, auch wieder Feiern, Staunen und Genießen im Mittelpunkt des Geschehens in der Jurametropole Weismain.

Viele freuen sich schon darauf eine herrliche Biergartenatmosphäre unter den Bäumen im Kastenhof zu genießen. Andere auf die stimmungsvollen Abende im Festzelt. Ein vielfältiges buntes Programm haben die Weismainer Schützen wieder zu bieten.

Aushängeschild

In ihren Tätigkeiten sind die Schützen ein Aushängeschild des Jurastädtchens. Egal welche Veranstaltung in Weismain ist, die Schützen sind dabei. So sind sie in Weismain mit ihren zahlreichen Veranstaltungen und dem vorbildlichen Miteinanders zu anderen Verein ein unverzichtbarer Träger des kulturellen Lebens, sagt darüber Bürgermeister Udo Dauer. Tradition und Brauchtums Pflege und sich Neuem nicht verschließen, ist eine Einstellung, die sich durch die ganze Schützengesellschaft zieht. Dies zeigt die gute Jugendarbeit ebenso wie die Gründung einer Bogenschützengruppe. Aber auch im zwischenmenschlichen Bereich sind ein Besuch und eine gute Unterhaltung im Schützenhaus immer eine feine Sache. Der Beginn des Weismainer Schützenfest ist am Freitag, 2. August, mit der Festwirtabholung und anschließendem Bieranstich im Festzelt.

Festprogrammhighlights

Am Samstag, 3. August, findet zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr das Königsschießen und das Ehrenkönigschießen statt, bevor dem Schützenkönig zusammen mit seinem Königshaus bei der Abholung die Ehre erwiesen wird.

Mit einem Gottesdienst im Festzelt und anschließenden zünftigen Frühschoppen mit der Weismainer Blasmusik geh's am Sonntag, 4. August, los. Ab 11.30 Uhr gibt Mittagessen im Festzelt mit verschiedenen Gerichten. Der Höhepunkt des Veranstaltungsreigens ist dann ab 14 Uhr der farbenprächtige große Festzug durch die Jurametropole. Dieser verspricht einen Augen und Ohrenschmaus, denn über 25 Vereine und Gruppen werden sich mit den Musikkapellen präsentieren. Die Blasmusik Modschiedel spielt anschließend zum Nachmittagskonzert auf. Am Abend gleich der nächste Höhepunkt: Unter den Klängen der Musikkapelle Wattendorf werden die neuen Majestäten des Königshauses 2019/2020 gekürt.

Am Montag, 5. August, kommen dann ab 14 Uhr die Kids auf ihre Kosten. Bei Spielmobil, Hüpfburg, Kaspertheater und verbilligten Preisen ist für die jüngsten einiges geboten. Zum Festausklang um 19.30 Uhr spielen die Altenkunstadter Musikanten auf. Um circa 20 Uhr werden die Ergebnisse des Hauptschießens mit Preisverteilung bekanntgegeben.

Gegen 22.30 Uhr können die Besucher der Festtage mit einem großen Brillantfeuerwerk, nochmals einen beeindruckenden Abschluss erleben. An allen Festtagen ist der Eintritt frei.

Programmübersicht

reitag, 2. August

19 Uhr Abmarsch zur Festwirtabholung

20 Uhr Bieranstich mit den Oberpiesheimern

Samstag, 3. August

13.30 bis 15.30 Uhr Königsschießen und Ehrenkönigsschießen

15.45 Uhr Abmarsch zu König Stefan

Ab 19.30 Uhr Unterhaltung mit Heaven

Sonntag, 4. August

10 Uhr Festgottesdienst im Festzelt

Anschließend Frühschoppen mit der Weismainer Blasmusik

Ab 11.30 Uhr Mittagessen im Festzelt

14 Uhr Großer Festzug

Anschließend musikalische Unterhaltung mit der Blasmusik Modschiedel

Ab 19 Uhr spielen die Wattendorfer Musikanten

20 Uhr Königsproklamation

Montag, 5. August

14 bis 17 Uhr Kindernachmittag mit verbilligten Preisen

Spielmobil, Hüpfburg und Kasperltheater

Ab 19.30 Uhr Festausklang mit den Altenkunstadter Musikanten

20 Uhr Preisverteilung des Hauptschießens

ab circa 22.30 Uhr Brillant-Hochfeuerwerk

Alle Tage freier Eintritt. Am Freitag kostet die Maß Bier zwischen 21 und 22 Uhr 5 Euro. Am Montag wird ein Schnupperschießen mit dem Lichtpunktgewehr und dem Bogen für Kinder ab 10 Jahren angeboten.