Schützenfest in Untersteinach

Zum mittlerweile fünften Schützenfest nach dem Großbrand am 2. September 2012 lädt die Schützengesellschaft Untersteinach am kommenden Sonntag, 25. August 2019, ins Vereinsheim in der Au 1, am Radweg zwischen Untersteinach und Kauerndorf, ein.

Das Schützenhaus bietet einen großräumigen Saal für bis zu 120 Personen und einen Wirtschaftsraum für bis zu 50 Personen. Das Haus ist hell, modern und barrierefrei. Die Räumlichkeiten können für Geburtstage, Hochzeiten, Versammlungen und Lehrgänge bei der Vorsitzenden Inge Winkler gemietet werden. Die Vereinsabende finden jeweils ab Donnerstag ab 18.30 Uhr statt.

Das Festprogramm startet um 8.30 Uhr mit einem gemeinsamen Besuch des Gottesdienstes in der katholischen Kirche Mariä Heimsuchung. Ab 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen sowie Bratwürste und Steaks. Die musikalische Unterhaltung übernimmt ab 16 Uhr der "Frankensima" Philipp Simon Goletz.

Die Preisverteilung des Dorfschießens, des Hauptschießens sowie die Krönung des neuen Dorfkönigs und Schützenkönigs findet ab 17 Uhr statt. Im letzten Jahr sicherte sich Hannelore Agly den Titel der Dorfkönigin.

Dabei wird die Frage "Wer wird Nachfolgerin der amtierenden Schützenkönigin Maria Lotter?" wieder im Mittelpunkt stehen. Die 24-Jährige löste im letzten Jahr mit einem 177,1 Teiler ihren Vater Christian Lotter ab.

Vor der Krönung werden die Sieger des Günther-Weber Pokals bekanntgegeben. Werner Oetter