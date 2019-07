Schützenfest in Redwitz

Das Schützenfest kündigt sich für das kommende Wochenende in der Rodachgemeinde an. Diesmal in einem kleineren Rahmen und mit einer ansprechenden Umgestaltung des Festplatzes. So darf der Besucher gespannt sein, was das Neue bringt. An der Tradition wird festgehalten.

Alte Tradition wird bewahrt

Sicherlich nicht fehlen wird die urtümliche Stimmung, die der Festplatz, das Festzelt, der schattige Biergarten sowie all die Buden und Fahrgeschäfte zu bieten haben. Die Festfolge verheißt dieses Mal nur drei Tage lang Unbekümmertheit und Frohsinn. Doch wird das der Stimmung keinen Abbruch bereiten. Weiter stehen sowohl das sportliche als auch das gesellschaftliche Ereignisses eines Schützen- und Volksfestes im Mittelpunkt. Gleichsam hält die Schützengesellschaft damit an der Brauchtumspflege fest und bewahrt eine alte Tradition. Heuer ist es das 65. Schützenfest und mit Stolz kann die Schützengesellschaft auf das Geleistete in den vergangenen Jahren zurückblicken. Diese lange Zeitspanne beinhaltet markante Zeitpunkte, in denen diese prägende Veranstaltung jeweils eine große Rolle gespielt hat. Auch wenn es immer schwieriger wird die Tradition mit den Aufgaben und Ansprüchen der Gegenwart in sinnvollem Einklang zu verbinden.

Festprogramm

Mit dem Beginn des Schützenfestes fließt das von der Kulmbacher Brauerei eingebraute Festbier durch die Kehlen und trägt seinen Teil zum Gelingen bei. 15 Jahre erfreute zum Auftakt des Schützenfestes am Freitag die "Redwitzer Rocknacht". Sie steht erstmals nicht mehr im Programm. Nicht verzichtet wird auf den traditionellen Bieranstich. Dieser wird am Samstag um 19 Uhr durch den ersten Bürgermeister vollzogen. Zuvor erfolgen die Fahnenabholung am Rathaus und die Totenehrung an der St. Ägidius-Kirche sowie die Abholung des Königshauses. Ein fester Bestandteil dabei ist seit Jahrzehnten die "Leuchsentaler Blasmusik" aus Mistelfeld. Die Musiker, Mitglieder der Schützengesellschaft und Besucher kennen und schätzen sich. Nach dem Bieranstich geben die Musiker der "Blaskapelle Schwürbitz" musikalisch den Ton an und werden sicherlich das Zelt mit ihrem Repertoire in Stimmung versetzen. Den Auftakt am Sonntag macht um 9 Uhr ein katholischer Gottesdienst in der St. Michael Kirche. Dem schließt sich um 10 Uhr ein geselliger Frühschoppen im Festzelt und Biergarten an. Nicht an Attraktion verloren hat der bunte Festumzug, der sich ab 14 Uhr durch die Ortschaft in Bewegung setzen wird. Nach dem Umzug werden die Musiker der "Leuchsentaler Blasmusik" aufspielen. Für die Jugend besteht an diesem Tag ab 15 Uhr die Teilnahme am Adlerschießen im Schützenhaus. Die Proklamation mit Verteilung der Preise ist für sie auf 18.30 Uhr angesetzt.

Ab 18Uhr klingt der Sonntag schwungvoll mit der heimischen Band "Oldie Rebells" aus. Sie haben Handmade-Classic-Rock von den 1950er bis zu den 1989ern zu bieten. Bei allen Musikveranstaltungen heißt es "Eintritt frei". Ein weiterer Höhepunkt am Sonntag wird die Königsproklamation sein, die erstmals an einem Sonntag auf 21 Uhr angesetzt ist. Die Königsproklamation bedeutet zugleich das schießsportliche Ende. Der Einmarsch der Mitglieder der Schützengesellschaft mit ihren Fackeln kündigt diese bewegende Zeremonie an. Die Würde des Schützenkönigs trug ein Jahr lang Siegfried Bärnreuther. Er hatte zum dritten Mal das Königshaus angeführt und kann sich "Schützenkaiser" nennen. Ihm zur Seite stand als erster Ritter Franz Wachter. Das Königshaus vervollständigte Waltraud Baderschneider als zweite Edeldame. Nicht fehlen am Schützenfest wird die für viele beliebte Bar. Diese betreibt der FC Redwitz. Neben den Getränken heizt DJ Tommy ab 20 Uhr musikalisch ein. Zum Schützenfestausklang am Montag ist ab 10 Uhr ein Frühschoppen angesetzt. Hier soll in gemütlicher Runde und bei harmonischen Gesprächen eine Zeit lang gemeinsam verbracht und der Kontakt untereinander gefördert werden. Angeboten wird ab 12 Uhr ein Mittagstisch. Der Nachmittag steht im Zeichen der Familie und lockt mit verbilligten Preisen. Der Festplatz mit Festzelt und Vergnügungspark bleibt für die Festbesucher bis in die späten Abendstunden geöffnet.