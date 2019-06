Schützenfest in Neuensorg

Am kommenden Wochenende feiern die Mitglieder der Schützengesellschaft 1965 Neuensorg auf dem Vereinsareal ihr traditionelles Schützenfest. Von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. Juni, laden sie große und kleine Besucher ein, mit ihnen den geselligen Höhepunkt des Vereinsjahres zu feiern. Zum Festauftakt werden am Freitag die Mitglieder auf den vereinseigenen Ständen von 17.30 bis 19.30 Uhr ihre neuen Regenten ermitteln. Um 19.45 Uhr erfolgt der Bieranstich. Anschließend sorgt ab 20 Uhr die Schlosskapelle Erlach für Stimmung und gute Laune. Die Musiker werden auch heuer wieder mit Stimmungshits, Schlager, Oldies, Feten-Hits und bekannten Songs zum Mitsingen, Schunkeln und Mitmachen das Zelt zum Beben bringen und für einen gelungenen Festauftakt nach Maß sorgen. Am Samstag, 22. Juni, gedenken die Mitglieder um 14 Uhr den Verstorbenen am Ehrenmal. Im Anschluss holen sie ab 14.15 Uhr ihre Regenten Schützenkönig Günter Götz und Jugendkönig Noah Hein ab. Musikalisch werden sie von der Blaskapelle Schwürbitz begleitet. Ab 20 Uhr spielt zur Zeltparty "2nd CHANCE". Am Sonntag, 23. Juni, besteht die Möglichkeit sich bereits ab 14 Uhr Kaffee und leckere selbstgebackene Kuchen- und Tortenspezialitäten schmecken zu lassen und dem Festtreiben zuzusehen. Gegen 14.30 Uhr gibt es eine Tanzdarbietung des Turnvereins Weidhausen. Ab 18 Uhr spielt die Blaskapelle Schwürbitz erneut im Zelt, bevor das Fest seinen Höhepunkt entgegensteuert. Für 18.30 Uhr ist nämlich die Preisverteilung des Jedermann-Bogenschießens vorgesehen, welches sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreut. Schließlich wird gegen 20.30 Uhr bei der Proklamation das wohlgehütete Geheimnis um die diesjährigen Königshäuser und Pokalgewinner gelüftet. Alljährlich fiebern Mitlieder und Besucher dieser entgegen, um anschließend die neuen Regenten gebührend zu feiern. Während der Festtage werden verschiedene Schmankerl angeboten, sodass keiner hungrig oder durstig bleiben muss. Des Weiteren lädt im Zelt die Schützenfestbar zum Verweilen und Feiern ein. Für zusätzliche Belebung des Areals sorgt ein Vergnügungspark, bei dem auch die Jüngsten auf ihre Kosten kommen.